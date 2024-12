La Juventus dice no all’attaccante: Motta ha solo un nome in testa

La squadra bianconera ha necessità di intervenire anche in attacco, ma Motta dice no alla proposta: è uno solo il suo preferito

La difesa prima di tutto. Questo il ritornello che alla Continassa ripetono ogni volta che si parla di calciomercato. Almeno un centrale da regalare subito a Thiago Motta, con Antonio Silva che ha chiarito a tutti la sua voglia di bianconero con le parole del suo agente Jorge Mendes.

La difesa prima di tutto, ma non solo perché il Football Director juventino sa bene che per risalire la classifica c’è la necessità di intervenire anche in altri reparti. L’attacco, per esempio, non può continuare ad essere legato soltanto a Vlahovic. Il serbo non ha alternative, Milik continua a rimanere il suo rientro ed allora per affrontare la seconda parte della stagione che si chiuderà anche con il Mondiale per Club servirà un altro bomber.

Lo sanno un po’ tutti ed ecco che chi ha qualche attaccante in uscita bussa alla porta dei bianconeri. Lo avrebbe fatto anche il Manchester United, stando a quanto riportato dal ‘Sun’, che avrebbe offerto Rashford alla Juventus. Il 28enne attaccante inglese non rientra nei piani di Amorim ed è finito sul mercato. I Red Devils vorrebbero 50 milioni di euro per il suo cartellino: una cifra, unita agli oltre 10 milioni di euro di ingaggio, che spegne sul nascere ogni possibilità.

Calciomercato Juventus, no a Rashford: Motta vuole Zirkzee

Ed, infatti, la Juventus avrebbe declinato la proposta del Manchester United, con Rashford che non è il tipo di giocatore che sta cercando Thiago Motta.

Il tecnico bianconero ha un solo nome in mente ed è quello di un altro calciatore dei Red Devils: Joshua Zirkzee. Anche l’olandese con Amorim non sta trovando spazio ed è dato come possibile partente, con la Juventus che lo riporterebbe volentieri in Italia. Il problema, anche in questo caso, è rappresentato dagli oltre 40 milioni pagati in estate al Bologna per prenderlo.

A Manchester non hanno intenzione di fare una minusvalenza ed allora si può ragionare su un prestito, rinviando qualsiasi discorso all’estate. Questa l’ipotesi sul quale portare avanti l’eventuale trattativa, quella per Rashford invece si è spenta prima ancora di iniziare.