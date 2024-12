Guardiola scippa Milano: la scelta che salva la Juve

Il Manchester City, in crisi nera tra Premier e Champions, guarda anche alla Serie A per il mercato di gennaio: spunta il rinforzo giusto per Guardiola

La stagione del Manchester City è un autentico disastro fino a questo momento. La truppa allenata da Pep Guardiola vive mesi di crisi totale tra un gioco completamente sbiadito ed una striscia di risultati sostanzialmente allarmante.

Fresco di rinnovo il tecnico catalano non è in discussione ma i numeri sono paurosi e descrivono un’annata drammatica sia in Champions che soprattutto in campionato. Haaland e soci sono settimi in Premier League, con 14 punti di distacco dal Liverpool capolista e persino una gara in più. Dal punto di vista dello stato di forma rendimento alla mano i campioni d’Inghilterra nel totale in stagione hanno messo a referto una sola nelle ultime 13 apparizioni, con un solo cleansheet e la bellezza di 28 gol incassati.

La semplicità con la quale gli avversari vanno in gol è disarmante, con l’equilibrio del City precario e messo in pericolo praticamente ad ogni azione. I tanti infortuni possono rappresentare certamente un fattore, ma non racchiudono nel complesso l’unica spiegazione ad una crisi di gioco e risultati così evidente.

La Rodri-dipendenza della truppa di Guardiola non basta a giustificare un’annata così brutta da sembrare quasi irreale.

Calciomercato, Manchester City in crisi: Bastoni il rinforzo per Guardiola

Con il Manchester City in crisi nera tra Premier e Champions, è giusto iniziare anche a pensare alle prossime sessioni di mercato con la squadra che potrebbe mutare in alcuni uomini. In questo senso la truppa inglese guarda anche alla Serie A per il mercato di gennaio.

A partire da questo presupposto abbiamo chiesto su Telegram ai followers della pagina di Calciomercato.it quale sarebbe il rinforzo ideale per Pep Guardiola dal campionato italiano.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it sul futuro del City:

A vincere con il 47% delle preferenze è Alessandro Bastoni, forte difensore mancino dell’Inter tecnico e di esperienza internazionale che potrebbe dare una mano a risolvere la crisi difensiva dei Citizens. A seguire col 33% Reijnders del Milan, mentre solo il 20% delle scelte sono ricadute su Cambiaso della Juventus.