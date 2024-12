Inter, Thuram e il messaggio sul futuro: “Non accadrà mai”. Poi punge la Juve

L’attaccante francese sta trascinando i nerazzurri a suon di gol e prestazioni: nel contratto del figlio d’arte c’è una clausola da circa 90 milioni

Con capitan Lautaro Martinez in letargo, l’Inter si aggrappa a Marcus Thuram per inseguire il bis scudetto e arrivare in fondo anche in Champions League.

L’attaccante francese è ormai diventato una pedina imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi e ha già realizzato 13 reti in stagione tra campionato e coppe. Il figlio d’arte è all’apice della sua carriera: “Sì, sono nel mio momento migliore. All’Inter sono in fiducia totale. Ed è grazie a chi mi sta intorno: compagni, mister, società – sottolineato Thuram alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Ho tanto però ancora da migliorare ancora: nel colpo di testa, per dire. E nel provare ad andare più veloce di come riesco. Sento già di essere più forte di inizio stagione. E a gennaio sarò ancora meglio. Oggi, ad esempio, vado in anticipo su una palla di Dimarco perché so già quello che lui farà. Lo stesso con Mkhitaryan. È conoscenza, esperienza”.

Calciomercato Inter, Thuram e la clausola nel contratto: “Non sarò mai io da solo a scegliere”

L’Inter vuole tenerselo stretto e pensa al rinnovo per Thuram, che nel contratto fino al 2028 con i nerazzurri ha una clausola vicina ai 90 milioni di euro: “È una cifra alta. Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l’Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società”.

Sugli obiettivi stagionali e il sogno Champions: “Io non riesco a scegliere, voglio vincere tutti e cinque i trofei. Se punto tutto sulla Champions League e poi non la vinco, cosa succede? Io considero l’Inter una delle super grandi d’Europa. Io sento che siamo una squadra che fa paura. Non vedo neppure un club superiore a noi, neppure uno. Ce ne sono 5-6 in Champions più forti degli altri. E noi siamo tra questi”, spiega Thuram.

Infine, un retroscena sul fratello e centrocampista della Juventus Khephren: “C’è stata la possibilità di giocare insieme, quando ero al Borussia il Nizza mi voleva ma poi non se ne è fatto nulla. No, nessuna scommessa con lui. Gli auguro il meglio. Non proprio il meglio meglio eh… Diciamo a lui sì, alla squadra in cui gioca no”.