Arriva l’accordo: addio immediato alla Juventus

La squadra bianconera lavora anche sul mercato in uscita e l’accordo è ormai in procinto di essere chiuso: la cessione può esserci subito

Comprare, soprattutto in difesa. La Juventus ha una priorità assoluta per il mercato di gennaio. Antonio Silva vuole i bianconeri, come da ammissione del suo agente Jorge Mendes, poi c’è Hancko che Giuntoli ha confermato interessare alla formazione di Thiago Motta.

Ma prima del nuovo difensore, la Juventus potrebbe chiudere una cessione. Il Football Director ha la necessità anche di sistemare alcuni esuberi e ce n’è uno su tutti che in questa prima parte di stagione non ha mai visto il campo, anche perché non è stato inserito in nessuna lista: Arthur.

Dopo il prestito alla Fiorentina, il brasiliano quest’estate non ha trovato una nuova sistemazione e non è riuscito a convincere Thiago Motta a dargli una possibilità. Ora però sembrerebbe esserci la cessione ad un passo. Stando a quanto riportato da ‘Sky’, infatti, è vicina alla chiusura la trattativa con il Betis Siviglia. Il centrocampista potrebbe tornare in Spagna dove, prima di arrivare a Torino, ha vestito la maglia del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Arthur via: ora gli acquisti

L’affare potrebbe chiudersi in poco tempo e dare il via con una cessione al calciomercato della Juventus. Arthur andrebbe alla corte di Manuel Pellegrini, in una squadra che è al nono posto nella Liga ed è impegnata anche in Conference League.

La cessione di Arthur sarebbe poi seguita dalle operazioni in entrata e come detto il nome caldo è quello di Antonio Silva. Intervenuto a ‘Sky’, il procuratore Jorge Mendes ha svelato la volontà del difensore portoghese: “Lui vuole la Juve e la Juve vuole lui. Ora il Benfica dovrà prendere una decisione, ma serve pazienza e occorrerà aspettare qualche giorno. Vediamo cosa deciderà il club che ha l’ultima parola”.

L’alternativa ad Antonio Silva è Hancko sul quale però c’è la resistenza del Feyenoord: il club olandese non vuole privarsi del difensore a gennaio e vorrebbe cederlo soltanto la prossima estate. La Juve però ha urgenza immediata ed intanto chiude la cessione: per Arthur potrebbero essere le ultime ore in bianconero.