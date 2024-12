Fuorionda clamoroso: imbarazzo totale in studio

Dopo la partita di ieri, reazione inaspettata dell’allenatore che pensava di non essere in diretta: l’uscita che ha messo tutti in crisi

Ieri sera al Gewiss è andata in scena una delle partite più divertenti e interessanti dell’ultimo turno di campionato che pure deve ancora chiudersi. D’altronde, quando c’è l’Atalanta in campo è molto semplice che questo accada. Ma a Bergamo il merito è stato in gran parte anche dell’Empoli che va pure in vantaggio in casa della Dea e poi pareggia tenendo in bilico il risultato fino alla fine. Almeno fino al super gol di De Ketelaere. I nerazzurri vincono ancora, ma a strappare gli applausi è anche la squadra di Roberto D’Aversa.

Il tecnico dei toscani, protagonisti di un buonissimo campionato con 19 punti collezionati, nel postpartita si presenta come di consueto ai microfoni delle tv per analizzare la partita. Un match intenso, giocato a viso aperto dall’Empoli che resta una delle migliori difese della Serie A, di sicuro la migliore della parte destra della classifica. Anche se ha confermato qualche problemino in attacco, visto che sono appena 16 le reti messe a segno in 17 partite. La forza degli azzurri è soprattutto in casa, dove subisce davvero poco. Anche se dopo lo sprint iniziale sta vivendo un periodo complicato, l’Empoli di questa stagione resta squadra molto ostica da affrontare. Un po’ come ostico è stato il collegamento di Roberto D’Aversa con ‘Dazn’ visto il clamoroso fuorionda di cui è stato protagonista.

Nello specifico, l’allenatore dell’Empoli D’Aversa si è presentato davanti alle telecamere di ‘Dazn’ per rispondere alle domande dello studio. Ma durante la considerazione e la domanda di Fabio Bazzani sono sopraggiunti dei problemi tecnici per cui il collegamento si è interrotto. Il tecnico non sentiva nulla e quindi ha creduto di non essere in diretta o comunque non avere il microfono acceso.

Atalanta-Empoli, imbarazzo in diretta a ‘Dazn’. D’Aversa: “Oggi disdico l’abbonamento”

Mentre i tecnici cercavano di ripristinare l’audio, però, dalla pancia del Gewiss continuava ad arrivare tutto in diretta. “Mi sa che il mister non ci sente, tra poco recuperiamo il collegamento”, dice il conduttore provando a comunicare con D’Aversa. Che però non ha gradito affatto l’inconveniente tecnico e così, nel tram tram si è lasciato sfuggire un po’ spazientito una considerazione: “Stasera potrei togliere l’abbonamento a Dazn eh, ve lo dico”. Tutto perfettamente percepito e arrivato in diretta, dati i microfoni accesi, sia in studio che in tv.

Palpabile l’imbarazzo del conduttore, che dopo una piccola risatina di circostanza riprende: “Un D’Aversa che inevitabilmente deve soppesare”. Poi il collegamento riprende tranquillamente: “Ecco, ci siamo di nuovo… C’è Bazzani”. E l’allenatore dell’Empoli come se niente fosse spiega fino a dove era riuscito ad ascoltare della considerazione dell’opinionista. Un fuorionda decisamente imbarazzante e grave in un momento già complicato per ‘Dazn’.