Serie A, Monza-Juventus 1-2 | La cronaca del match

Brianzoli e bianconeri chiudono il programma domenicale della diciassettesima giornata di campionato

Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari, la Juventus torna in campo in Serie A per provare a guarire dalla ] acuta che ne sta contraddistinguendo il cammino attuale. Il 2-2 in extremis con il Venezia è stato, infatti, il quarto pareggio consecutivo in campionato. L’ultima vittoria risale al derby contro il Torino del 9 novembre e questo digiuno ha fatto scivolare i bianconeri fuori dalla zona Champions League e lontanissimi dal primo posto in classifica.

In casa del Monza, Thiago Motta si aspetta di ottenere conferme ai netti miglioramenti messi in mostra in Coppa Italia contro i sardi. Alla già lunga lista degli indisponibili, negli ultimi giorni si è aggiunto anche Timothy Weah, mentre Nico Gonzalez va a caccia di conferme dopo il gol trovato martedì scorso.

Confermato da Adriano Galliani nonostante le due sconfitte consecutive contro Udinese e Lecce, Alessandro Nesta spera di fare come il suo predecessore Raffaele Palladino, che iniziò la cavalcata salvezza proprio con una vittoria contro i bianconeri dopo l’esonero di Giovanni Stroppa. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Juventus

MONZA (4-4-2): Turati; Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Mckennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

ARBITRO: Davide Massa

DIFFIDATI: Fagioli e Locatelli (Juventus)

METEO: poco nuvoloso, temperatura 3°

CLASSIFICA SERIE A:

Atalanta* 40 punti, Napoli* punti 38, Inter** e Lazio* 34, Fiorentina**, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli*, Roma* e Torino* 19, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari* 14, Venezia* 13, Monza 10

*una partita in più

** una partita in meno