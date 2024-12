Vittoria amara per la capolista, UFFICIALE: lesione del menisco

Arrivano brutte notizie per il club che dovrà rinunciare per qualche settimana ad uno dei titolari: lesione al menisco

La zona interessate è di quelle che spaventano sempre un calciatore: il ginocchio. Le notizie dopo gli accertamenti non sono delle più confortanti per uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

Tegola per il Benevento, formazione che milita nel girone C della Serie C: il giovane portiere Alessandro Nunziante è stato costretto ad uscire all’intervallo della partita contro la Cavese per un problema al ginocchio. I giallorossi, primi in classifica con due punti di vantaggio sul Monopoli, erano in vantaggio per 2-0 nel derby campano e nella ripresa sono riusciti a mantenere il vantaggio, nonostante la rete di Saio.

Le notizie che sono arrivate oggi però non fanno sorridere Auteri, allenatore della capolista: Nunziante, estremo difensore classe 2007 ma già titolare inamovibile ed uno dei migliori fin qui in stagione per il Benevento, ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. “Benevento Calcio comunica che, in data 20 dicembre 2024, durante la gara Cavese-Benevento, il tesserato Alessandro Nunziante ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro – la nota del club – . A seguito degli esami strumentali effettuati nella mattinata odierna, è stata diagnosticata una lesione al menisco mediale del ginocchio destro”. Ora il 17enne dovrà fare nuovi accertamenti che chiariranno il miglior trattamento da seguire e anche preciseranno meglio i tempi di recupero.

Benevento, Nunziante ko: i tempi di recupero

L’infortunio di Nunziante rappresenta una tegola per il Benevento che in estate ha deciso di puntare sul giovanissimo portiere, nel giro anche delle Nazionali giovanili dell’Italia.

Una scelta che ha pagato visto che il 17enne è stato protagonista di ottime prestazioni, tanto da attirare anche l’interesse delle big come Inter e Juventus. Il Benevento però non ha intenzione di cederlo e se lo coccola. Ora l’infortunio che dovrebbe tenerlo fuori causa per almeno un mese: fortunatamente per i sanniti, la Serie C ora si ferma fino al 4 gennaio, riducendo così il numero di partite in cui Nunziante non potrà esserci.