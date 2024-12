Conte striglia il Napoli: “Deve rimanerci stampato nel cervello”

L’allenatore degli azzurri ha commentato la vittoria contro il Genoa: un successo sofferto dopo un primo tempo dominato

Vittoria sofferta per il Napoli contro il Genoa: dopo un primo tempo dominato e chiuso con due gol di vantaggio, gli azzurri hanno lasciato campo ai padroni di casa nella ripresa e per poco non è arrivato il pareggio.

Nel post gara a ‘DAZN’ Conte ha commentato così la partita: “Non so se è cambiato il Genoa o siamo cambiati noi. Soddisfatto del primo tempo, dominato. Ci siamo detti solo una cosa: non facciamoli rientrare in partita, invece sono rientrati in partita. Molto molto contento del primo tempo, il secondo tempo ci deve rimanere stampato nel cervello a tutti quanti. L’ho detto ai calciatori: è un secondo tempo che non deve appartenere a noi, perché significa staccare la spina e non è giusto. Abbiamo fatto rimanere in piedi una partita assurda. Se si ha un minimo di ambizione, bisogna cambiare e stare sul pezzo 90 minuti”.

Genoa-Napoli, Conte arrabbiato: “Siamo stati fortunati”

DIFENDERE ATTACCANDO – “Dobbiamo difendere attaccando, non difendere per paura o perché l’inerzia della partita va dalla parte loro. Ogni siamo fortunati e portiamo a casa tre punti, in altre situazioni staremmo piangendo lacrime amare e io non voglio piangere lacrime amare. Nel secondo tempo non mi è piaciuto niente. Noi dobbiamo difendere attaccando, questo deve essere il mantra”.

VOGLIA DI VINCERE – “È passato tanto tempo, ho avuto le mie esperienze. Continuo a cercare di migliorare, cerco di battere me stesso perché ho l’obiettivo di essere sempre migliore. Cerchiamo tutti insieme di dare quanto più fastidio possibile. Ripeto: da queste partite, se sei intelligente costruisci qualcosa, se si guarda solo il risultato non si costruisce niente. Abbiamo fatto forse il miglior primo tempo della stagione, non mi aspettavo un secondo tempo così. Ho un gruppo serio che sa fare valutazioni, sa capire dove migliorare: oggi vanno a casa contenti per i tre punti, ma delusi per aver rimesso in bilico il risultato”.