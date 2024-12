Gli americani comprano il club di Serie A: passaggio di quote imminente

Un altro club di Serie A verso la cessione delle quote societarie: accordo imminente e quadro dirigenziale già definito

Dopo dodici anni, il club cambia proprietà: in queste ore verranno definiti gli ultimi dettagli della cessione di quote societarie alla nuova proprietà.

Dopo quella del Genoa, nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi un’altra cessione societaria in Serie A. Il massimo campionato italiano, dunque, si appresta a cambiare ancora volto, con una nuova proprietà americana pronta a investire nel mondo calcistico italiano rilevando le quote societarie di uno storico club di massima serie.

Un passaggio storico si consuma all’Hellas Verona, proprio nell’anno in cui il club celebra il quarantesimo anniversario dello scudetto del 1985. Nonostante la lotta serrata per la salvezza in Serie A, la società cambia proprietà: il presidente Maurizio Setti, in carica dal 2012, è pronto a cedere il controllo del club entro la fine del 2024. La nuova era sarà guidata da Presidio Investors, azienda con sede ad Austin, in Texas, che ha finalizzato l’acquisizione nelle ultime ore a Milano. Presidio Investors è una realtà consolidata da oltre 75 anni, attiva nei settori tecnologico, dei media e dei servizi finanziari.

Hellas Verona, Setti cede le quote: arriva la nuova proprietà

L’uscita di scena di Setti, presidente che ha riportato il Verona in Serie A in tre occasioni, si intreccia ironicamente con un’altra sfida storica: la prima partita della squadra nella massima serie con Setti alla guida, nell’agosto 2013, fu proprio un successo contro il Milan. Il destino sembra completare un cerchio, mentre l’Hellas si prepara a sfidare ancora una volta i rossoneri.

Il nuovo volto della gestione sarà Italo Zanzi, prossimo amministratore delegato del club. Zanzi non è un volto nuovo del calcio italiano dato che già dal 2012 al 2016 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Roma sotto la gestione targata James Pallotta. Tra le curiosità del calendario, la prima gara della nuova proprietà potrebbe coincidere con il match contro il Bologna, altra società legata al passato di Setti.

Dal punto di vista tecnico, Sean Sogliano resterà alla guida dell’area sportiva, un ruolo che ricopre dal suo ritorno in società due anni fa. Per quanto riguarda la panchina, il tecnico Paolo Zanetti sembra destinato a proseguire la sua avventura, forte della fiducia confermata dalla nuova proprietà in un momento cruciale per il club. La missione principale rimane la permanenza in Serie A: centrare la salvezza significherebbe raggiungere il settimo campionato consecutivo nella massima serie, un’impresa che non si vedeva dai tempi d’oro seguiti alla conquista dello scudetto.