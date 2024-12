E’ arrivato il comunicato che non lascia dubbi in merito alle cessione delle quote di maggioranza del club del massimo campionato

Nuova svolta in Serie A. Il tanto atteso cambio di proprietà è arrivato dopo il pareggio a San Siro contro il Milan. Ribaltone in Serie A, UFFICIALE: il Genoa cambia proprietà (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Genoa, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la cessione della maggioranza delle quote all’imprenditore Dan Sucu: “Il Genoa Cricket and Football Club comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata da Dan Șucu”. Si legge sul sito ufficiale del Genoa.

“L’imprenditore rumeno – prosegue il comunicato -, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa CFC, lasciando in minoranza i precedenti soci”.

Genoa, è rumeno il nuovo proprietario: riparti dal parti di San Siro

Ecco chi è Șucu – “E’ una figura di spicco nel panorama economico internazionale e presidente della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania – si può leggere ancora nella nota -. La proposta, strutturata e altamente strategica, consentirà di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale, fornendo al club le risorse necessarie per rafforzare le proprie ambizioni sportive”.

Le ambizioni della nuova proprietà si potranno subito capire già durante il prossimo calciomercato di gennaio. La squadra ligure ha, infatti, bisogno di rinforzi per migliorare la situazione di classifica e poter ottenere una situazione più tranquilla. Il Grifone, dopo il pareggio ottenuto a San Siro, contro il Milan, è salito al tredicesimo posto. Con i suoi 16 punti, la terzultima posizione che vale la retrocessione è distante, però, solamente due lunghezze. Il Cagliari, 18esimo, è infatti a 14 punti, quattro in più di Monza e Venezia, ultime.