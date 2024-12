Ancora Jimenez e Liberali: Fonseca cambia il loro futuro

Le ultime notizie relative ai due giovani del Milan. Il trequartista e l’esterno saranno ancora protagonisti con la maglia rossonera

Già domani è vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che scenderà in campo venerdì contro il Verona in trasferta. Una partita, ovviamente da non sbagliare, per poter trascorrere un sereno Natale.

Il tecnico portoghese, però, deve fare i conti con un’importante emergenza: sono, infatti, diversi i calciatori che saranno out contro i gialloblu. Mancheranno ancora Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, oltre a Noah Okafor, che si è fermato nuovamente. Le assenze sulla trequarti daranno così la possibilità a Mattia Liberali di giocare ancora. Il fantasista di Lissone dovrebbe partire titolare anche contro il Verona, con Fonseca poco propenso a scendere in campo fin da subito con le due punte. L’ex Lille ha trovato i suoi equilibri difensivi e non vuole alterarli, ma la scelta definitiva arriverà nelle prossime ore.

Liberali avrà , in ogni caso, modo di mettersi in mostra in prima squadra, perché la prestazione contro il Genoa non è stata certo deludente. Ora però il Milan è chiamato a blindare il suo giovane calciatore, che ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Sulle sue tracce c’è già l’Atalanta e altre squadre di Serie A; anche per questo il Diavolo deve fare in fretta per non rischiare di perderlo.

Milan, Jimenez ancora rossonero

Non appaiono esserci dubbi, invece, in merito al futuro immediato di Alex Jimenez. Il terzino, come scritto nei giorni scorsi, chiedeva spazio.

Spazio, che puntualmente gli è stato concesso. Lo spagnolo così è pronto a giocare ancora (dovrebbe farlo al posto di Theo Hernandez), ma in futuro può rappresentare un’alternativa anche sulla destra, sia ad Emerson Royal, ma soprattutto a Yunus Musah e Samu Chukwueze. L’idea di un addio a gennaio, dunque, è pronta a tornare in soffitta. Un cambio di maglia – è stato cercato dal Monza e dal Valencia – d’altronde risulterebbe inspiegabile. Il Milan, dunque, è intenzionato a godersi il suo giocatore, in attesa di un nuovo aggiornamento con il Real Madrid, inevitabile visto che i blancos potrebbero riportarlo in Spagna nelle prossime due estati.