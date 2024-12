Il Var toglie la vittoria a Di Francesco: l’Empoli asfalta il Verona

A ridosso del novantesimo annullato il 3-2 di Nicolussi Caviglia al ‘Penzo’. Nel pomeriggio la squadra di D’Aversa vince 4-1 al ‘Bentegodi’. Zanetti vicino all’esonero

È terminato in parità lo scontro salvezza del ‘Penzo’ tra Venezia e Como. 95′ e passa minuti di battaglia vera condizionata da vento e pioggia. Le due squadre si sono sfidate colpo su colpo, alla fine il 2-2 è un risultato più che giusto.

Avanti i lagunari poco dopo il quarto d’ora, con la deviazione di Pohjanpalo sul tiro di Nicolussi Caviglia che spiazza Reina. La Lega ha poi assegnato il gol al centrocampista preso in estate dalla Juventus. Nella ripresa gli ospiti partono con un piglio diverso, ma il pari arriva solo grazie a un goffissimo autogol di Candela. L’1-1 manda giù di morale il Venezia, che si allunga e disunisce prendendo sette minuti più tardi la rete dell’1-2. La firma è di Belotti.

Il Como manca il colpo del ko e così la squadra di Di Francesco resta in partita, giocando anche sui nervi. Serve però una magia di Oristanio per il pareggio: l’ex Inter la piazza all’angolino da calcio d’angolo, aiutato pure dal vento. Lo scenario si ribalta, ora è il Venezia che sembra avere le carte in regola per vincere l’incontro. E infatti, a ridosso del novantesimo, ecco il siluro di Nicolussi Caviglia che batte l’incolpevole Reina. Esplode lo stadio, ma l’esultanza dura pochissimo.

Doveri viene richiamato al Var, da valutare la posizione di Pohjanpalo: in effetti il bomber di casa, da posizione di offside, partecipa attivamente all’azione dando fastidio a Kempf, che la tocca a Nicolussi Caviglia prima del tiro. L’arbitro non può che annullare la rete, spegnendo l’entusiasmo dei calciatori del Venezia e di Eusebio Di Francesco, che resta ultimo con 9 punti e traballante.

VENEZIA-COMO 2-2

17′ Nicolussi Caviglia (V), 50′ aut.Candela, 57′ Belotti (C), 70′ Oristanio (V)

Serie A, l’Empoli passeggia al ‘Bentegodi’: Zanetti verso l’esonero

Nel pomeriggio l’altro scontro salvezza, anche se ormai i toscani giocano più per l’Europa, è stato vinto 4-1 dall’Empoli. La squadra di D’Aversa ha passeggiato al ‘Bentegodi’ contro quel che resta del Verona, trascinato da Sebastiano Esposito autore di una doppietta.

Il pesante ko casalingo, molto simile a quello con l’Inter e il quarto consecutivo, molto probabilmente chiude l’avventura di Zanetti sulla panchina scaligera. Possibile il ritorno di Bocchetti, che ha già guidato e salvato la squadra nella stagione 2022/2023. “La decisione tra 24-48 ore”, ha detto il Ds Sogliano intervenuto in conferenza stampa al posto del tecnico veneto.

VERONA-EMPOLI 1-4

16′ e 19′ Esposito, 32′ Cacace (E), 35′ Tengstedt (V), 42′ Colomo (V)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 34, Napoli* 32, Fiorentina* e Inter* 31, Lazio* 28, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Empoli 19, Udinese* e Torino 17, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza* 10, Venezia 9.

*una partita in meno