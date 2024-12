Cataldi-gol con dedica a Bove: Fiorentina terza con l’Inter

Le ultime news Serie A registrano la vittoria dei viola di Palladino sul Cagliari di Nicola. Gigliati sempre in zona Champions League

La Fiorentina centra l’ottava vittoria consecutiva in Serie A. Nel lunch match domenicale della quindicesima giornata allo stadio ‘Franchi’, la formazione toscana si è imposta sul Cagliari di misura con il risultato di 1-0.

I viola di Raffaele Palladino partono forti con un paio di occasioni capitate sui piedi di Sottil e Dodo, ma sono i rossoblu di Davide Nicola ad avere la chance più grande con De Gea che salva su Piccoli (in posizione sospetta di fuorigioco, in caso di gol ci sarebbe stato il controllo del VAR, ndr) mentre sulla respinta Makoumbu spreca. Poco dopo la metà del primo tempo arriva la rete che decide il match con un gran tiro dal limite dell’area di Cataldi sul quale Sherri non può nulla. Il centrocampista poi davanti alle telecamere dedica il gol a Bove, ancora in ospedale dopo il malore accusato contro l’Inter. Nella ripresa i sardi, più offensivi dopo la girandola dei cambi, provano a fare qualcosa di più senza mai sfiorare davvero il pareggio. Con questi tre punti la Fiorentina si conferma in zona Champions agganciando di nuovo i campioni d’Italia di Inzaghi al terzo posto.

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

24′ Cataldi

ARBITRO: Piccinini

TEMPO DI RECUPERO: 1 minuto pt; 5 minuti st

SPETTATORI: 19.851

TIRI: 9-8

POSSESSO PALLA: 49%-51%

CORNER: 6-4

FUORIGIOCO: 1-3

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta* punti 34, Napoli 32, Fiorentina e Inter 31, Lazio 28, Juventus* 27, Milan e Bologna 22, Udinese e Torino* 17, Empoli e Roma* 16, Parma* e Genoa* 15, Cagliari* 14, Lecce* 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8.

*una partita in più