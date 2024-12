Genoa e Torino non si fanno del male: Vanoli ha dimenticato come si vince, proteste nel finale

La gara del ‘Ferraris’ si accende solo nei minuti conclusivi. Annullato un gol a Karamoh, fischi dei tifosi genoani all’indirizzo dell’arbitro Marinelli

È finita 0-0 la sfida del ‘Ferraris’ tra Genoa e Torino. Gara sempre in equilibrio, che rischia di saltare soltanto nei minuti finali. Annullato giustamente il gol di Karamoh, viziato da un tocco di braccio di Coco, poi fischi e proteste vibranti di tutto il ‘Ferraris’, sponda rossoblù, all’indirizzo dell’arbitro Marinelli, il quale ha decretato la fine senza far battere il calcio d’angolo alla squadra di Vieira.

Partita tirata e brutta, con entrambe le squadre più preoccupate a non prenderle che a darle. Alla fine un punto che accontenta tutte e due, forse più il Genoa che dà così continuità al suo percorso di risalita dalle sabbie mobili della classifica. Per Balotelli spazio solo nell’ultimo quarto d’ora: prestazione senza squilli. L’undici di Vanoli, invece, conferma di non essere più capace di vincere: l’ultimo successo risale ormai al 25 ottobre, in casa contro il Como.

Da lì in poi, e dopo una partenza che aveva fatto ‘sognare’ i tifosi, ma che in realtà li ha solo illusi, i granata hanno conquistato soltanto sconfitte su sconfitte (8 in tutto, contando quella in Coppa Italia con l’Empoli), scendendo inesorabilmente dalle primissime posizioni all’undicesimo posto, a soli 5 punti dal terz’ultimo occupato dal Como, che come le altre dietro ha una gara in meno.

GENOA-TORINO 0-0

CLASSIFICA: Inter 34 punti, Napoli 32, Atalanta 31, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese e Torino** 17, Empoli 16, Parma** e Genoa **15, Cagliari 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più

Genoa-Torino, 5 punti nelle prime 3 partite per Vieira

Buona la prima, la seconda e la terza per Vieira sulla panchina del Genoa. Subentrato all’esonerato Gilardino lo scorso 20 novembre, il tecnico francese ha senz’altro iniziato col piede giusto conquistando 5 punti nelle prime tre partite alla guida dei rossoblù.

Dopo il pari all’esordio contro il Cagliari e la grande vittoria in Friuli contro l’Udinese, ecco un altro punto prezioso e sempre in casa in quello che può essere definito come il terzo scontro salvezza. Con questo passo il Genoa può strappare una salvezza che sembrava quasi fuori portata fino a qualche settimana fa.