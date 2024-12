DIRETTA Serie A, Genoa-Torino | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Si apre il sabato della quindicesima giornata del campionato di Serie A con una sfida importante in chiave salvezza: Genoa-Torino

Dopo i due anticipi del venerdì, Inter-Parma e Atalanta-Milan, si torna in campo per il quindicesimo turno del campionato di Serie A. La prima partita in programma questo sabato è quella che vede di fronte il Genoa e il Torino.

I rossoblu, guidati in panchina da Patrick Vieira, sono reduci dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic la scorsa settimana, in gol il bomber Andrea Pinamonti, quinta rete stagionale: una vera e propria boccata d’ossigeno per una squadra che non trovava i tre punti da quasi un mese, squadra allora in mano ad Alberto Gilardino, poi esonerato. Di contro, i granata dell’allenatore Paolo Vanoli arrivano a questo appuntamento con un solo punto di vantaggio sui rossoblu in classifica e dopo la sconfitta interna patita contro il Napoli di Antonio Conte. I piemontesi non vincono dal 25 ottobre scorso, 1-0 casalingo sul Como di Cesc Fabregas: da quel momento, quattro sconfitte e un pareggio. E la panchina traballa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-TORINO

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli

CLASSIFICA:

Inter 34 punti, Napoli 32, Atalanta 31, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino e Parma 15**, Cagliari e Genoa 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più