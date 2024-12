Processo plusvalenze e stipendi, la Juventus torna in tribunale

Riprendono le udienze relative all’indagine sul club bianconero e gli ex dirigenti della ‘Vecchia Signora’ al Tribunale di Roma, dopo lo spostamento della competenza territoriale. Tra gli imputati anche l’ex Ad Arrivabene

Torna d’attualità alla Juventus la vicenda relativa all’inchiesta sulle plusvalenze e le manovre stipendi, che due anni fa ha provocato la penalizzazione in classifica dei bianconeri con conseguente esclusione dalla Champions League e dalle coppe europee.

Si torna a discutere in aula dell’indagine sul club bianconero, con il processo che riprenderà oggi a Roma dopo lo spostamento della sede territoriale attribuita alla fine al tribunale capitolino. La Juventus sarà giudicata come responsabile amministrativo e gli imputati saranno gli ex dirigenti all’epoca della ‘Vecchia Signora’ e in cui spicca ovviamente l’ex presidente Andrea Agnelli come riporta il ‘Corriere della Sera’. Insieme ad Agnelli ci saranno inoltre l’ex vice presidente Pavel Nedved e l’ex Amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Juve, inchiesta plusvalenze e manovra stipendi: Agnelli, Nedved e Arrivabene in aula a Roma

Gli ex dirigenti della Juve tornano in aula dopo 575 giorni dalla decisione del Gup di Torino di spedire gli atti alla Cassazione e decidere così sulla competenza territoriale, poi affidata appunto al Tribunale di Roma.

Vanno verso l’archiviazione invece le posizioni degli ex componenti del CDA Roncaglio e Vellano, oltre agli ex revisori Boschetti e Grossi. Stralciati in precedenza anche due capi di imputazione per Fabio Paratici, con l’ex Direttore sportivo della Juve che era già dirigente del Tottenham quando gli investigatori hanno preso in esame l’ultimo bilancio dell’inchiesta relativa alla vicenda plusvalenza e alle finanze della società della Continassa. La Juventus nel campionato 2022/2023, guidata in panchina da Allegri, dopo una prima penalizzazione di 15 punti successivamente fu penalizzata con un -10 in classifica e rimase fuori dal piazzamento in Champions e non partecipò neanche alla Conference League, dopo la sanzione comminatagli dalla Uefa e l’esclusione per una stagione dalla coppe internazionali.

Andrea Agnelli rassegnò le dimissioni da presidente della Juventus alla fine di novembre del 2022 insieme all’intero Consiglio di Amministrazione, con la Exor (la controllante del club) che nominò Gianluca Ferrero come nuovo punto di riferimento della dirigenza bianconera.