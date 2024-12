Conte vuole risposte, ultima chiamata per tre: e la Juve aspetta

Contro la Lazio spazio alle seconde linee che non possono sbagliare: il tecnico aspetta segnali e i bianconeri sono alla finestra

Undici volti nuovi. Antonio Conte lancia un altro Napoli in coppa Italia, mandando in campo chi finora il terreno di gioco lo ha visto troppo poco. Ci sarà spazio, quindi, per le seconde linee, con un occhio in particolare su tre calciatori che si giocano un pezzetto di futuro.

Il riferimento è a Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Giacomo Raspadori tre calciatori che, per motivazioni diverse, si ritroveranno questa sera a dover dare risposte importanti ad Antonio Conte. Il tecnico del Napoli vuole sapere se potrà contare su di loro in futuro: ad esempio lo spagnolo è sceso in campo soltanto in occasione della sfida di coppa Italia contro il Palermo, novanta minuti complessivi e un’impressione non totalmente positiva.

Per lui si è parlato anche di un ritorno al Real Madrid e questa sera dovrà dare una risposta importante per scalare la gerarchia azzurra. Come una risposta dovrà dare anche Leonardo Spinazzola, tra i tre quello che ha trovato più spazio. Sembrava potesse essere il titolare sulla fascia sinistra, ma Olivera ha conquistato la fiducia dell’allenatore, lasciando all’ex Roma solo le briciole.

Lazio-Napoli, snodo per Raspadori con la Juve sullo sfondo

Discorso particolare per Giacomo Raspadori, già al centro delle voci di mercato. Lo vuole la Juventus, possibile uno scambio con Fagioli, ma Conte in conferenza è stato chiaro: quelli bravi non vuole cederli.

Solo che l’ex Sassuolo dovrà dimostrare di essere capace di incidere anche non da prima punta, visto che il tecnico azzurro lo vuole impiegare al post di McTominay. Lì lo ha provato in allenamento ed è lì che lo vede: toccherà a Raspadori dimostrare che può giocarci e può farlo anche da titolare in campionato. Servirà una prova convincente per mettere in difficoltà Conte. Lo stesso Conte che attende la sfida alla Lazio per capire se può contare su Rafa Marin, Spinazzola e Raspadori. Per loro sembra quasi l’ultima chiamata.