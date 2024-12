Non solo Lorran, la clausola di Evertton Araujo ingolosisce anche l’Inter | CM.IT

Da sempre molto vigilie sul mercato sudamericano, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino anche il centrocampista del Flamengo

Anche se negli ultimi ha pescato soprattutto dall’Argentina, l’Inter non ha mai smesso di monitorare con estremo interesse il mercato brasiliano. Sempre alla ricerca di nuovi talenti da poter portare in Europa e valorizzare, la dirigenza nerazzurra ha fatto visionare numerosi giocatori nel corso della recente missione in terra sudamericana. I radar interisti, ovviamente, sono stati orientati verso Buenos Aires per la finale di Copa Libertadores dello scorso 30 novembre, vinta dal Botafogo di Thiago Almada e Luiz Henrique contro l’Atletico Mineiro.

I due bianconeri non sono tuttavia gli unici calciatori di stanza a Rio de Janeiro che hanno attirato le attenzioni dello staff di Dario Baccin. Nelle ultime ore, ad esempio, è uscito anche il nome di Lorran. Sul taccuino del Chelsea, il fantasista 18enne non è il solo giovane del Flamengo che ha fatto una buona impressione all’Inter. Da sempre fucina di grandi talenti, il club rubronegro è consapevole che tra gennaio e la prossima estate riceverà diverse offerte europee per almeno quattro-cinque giocatori dal futuro assicurato.

Calciomercato Inter, Evertton Araujo tra rinnovo e addio

Chi si sta particolarmente distinguendo in questa stagione travagliata è senza dubbio Evertton Araujo. Centrocampista centrale, il 21enne dopo il cambio di allenatore è diventato un perno della mediana. Già nel mirino di Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Lille, Monaco, Porto e West Ham, il ragazzo secondo quanto appreso da Calciomercato.it è stato osservato anche da Inter e Atalanta.

Il Flamengo, dal canto suo, consapevole dei primi sondaggi europei e allarmato da una clausola rescissoria di soli 6 milioni di euro, già da alcune settimane ha fatto sapere all’entourage del giocatore di voler rinnovare l’attuale contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026, promettendo un adeguamento importante dell’attuale ingaggio, decisamente al di sotto del valore mostrato in campo dal calciatore. Utilizzato anche da difensore centrale in una partita, in 23 presenze stagionali il volante rossonero ha realizzato un gol.

Nonostante una clausola decisamente più alla portata rispetto ad altri giovani brasiliani, Evertton Araujo sta vivendo la sua prima stagione da titolare e, complice anche lo status da extracomunitario, un eventuale assalto di Inter e altre squadre italiane sembra più ipotizzabile per la prossima estate. Tempistiche lunghe, dunque, che potrebbero rivelarsi un boomerang qualora il ragazzo dovesse rinnovare con una clausola rescissoria decisamente più alta.