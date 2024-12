Kean sbaglia, Esposito no: Fiorentina ko, vittoria dal dischetto per l’Empoli

Il derby toscano di coppa Italia finisce 2-2 al novantesimo: i calci di rigore premiano la formazione di D’Aversa

L’omaggio a Bove prima della partita, da parte dei tifosi, ma anche della squadra, poi la parola passa al campo che regala un Fiorentina-Empoli tutto sommato piacevole e ricco di spunti. Ad avere la meglio, ai calci di rigore, è la formazione ospite che passa con il punteggio di 5-6.

La partita parte subito forte e dopo quattro minuti tocca ad Ekong sbloccare il risultato, approfittando di un errore della retroguardia viola. La squadra di Palladino torna a macinare gioco ed è Kean che ha sulla testa l’occasione del pareggio: da pochi metri però colpisce la traversa e il Franchi si dispera. Il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio e nella ripresa la Fiorentina si getta subito in avanti per provare ad acciuffare il pari.

Ad inizio ripresa è Seghetti a dire di no a Beltran, ma il portiere dei toscani non può nulla su Kean al 59′. Passano altri undici minuti ed è Gosens a dare il vantaggio alla viola: conclusione di Sottil deviata dal tedesco e palla in rete.

Fiorentina-Empoli 2-2: vittoria ai rigori per gli azzurri

Tutto finito? Neanche a dirlo perché dopo pochi minuti è Esposito a trovare la via del gol: è il 2-2 che manda le squadre ai calci di rigore, considerato che non sono previsti tempi supplementari.

I tiri dal dischetto regalano altre emozioni: sbaglia prima Ekong (autore della prima rete della serata) quindi Seghetti para su Ranieri e Kean manda il suo rigore alle stelle. L’Empoli passa quindi in vantaggio con il penalty di Marianucci, mentre Cataldi segna e tiene in piedi la viola. L’ultimo rigore tocca proprio ad Esposito che non si fa intimidire e batte Terracciano. Vince l’Empoli e passa ai quarti di finale di coppa Italia. Delusione per la viola, mentre la formazione di D’Aversa attende ora la vincente di Juventus-Cagliari in programma tra due settimane.

FIORENTINA-EMPOLI 2-2 (5-6 d.c.r.): 4′ Ekong (E), 59′ Kean (F), 70′ Gosens (F), 75′ Esposito (E)

Rigori: Gumundsson gol, Colombo gol, Kouame gol, Ekong fuori, Ranieri parato, Henderson gol, Kean fuori, Marianucci gol, Cataldi gol, Esposito gol