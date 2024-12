Infortunio muscolare, altro titolarissimo fuori per Juventus-Bologna

Sabato match fondamentale tra i bianconeri e i rossoblù, ma sarà una partita senza un altro protagonista: ennesima assenza per infortunio, brutte notizie per l’allenatore

Il prossimo weekend di campionato sarà molto importante, con diversi appuntamenti di un certo rilievo. Tra questi, Juventus-Bologna, con la trasferta allo ‘Stadium’ dei rossoblù contro il loro passato, ossia Thiago Motta. Un incrocio non banale e aperto a ogni soluzione.

Il tecnico italobrasiliano sta facendo abbastanza bene nella sua nuova avventura torinese. E di certo, al di là delle polemiche dopo il suo addio ai felsinei, sarà emozionato all’idea di ritrovarseli di fronte. Ma determinato, naturalmente, a batterli, come lo saranno i rossoblù. Che in Champions League stanno pagando lo scotto, ma in campionato, con Italiano, si stanno ben comportando e vogliono prendersi una piccola ‘vendetta’.

Sarà una partita però, inevitabilmente, segnata dal delicato momento che la Juventus sta vivendo in tema di infortuni, con numerosissime assenze specie nelle ultime partite. I bianconeri potrebbero recuperare almeno Dusan Vlahovic contro i rossoblù. Ma un altro grande protagonista, attesissimo, del match, si ferma, all’improvviso.

Bologna, Italiano nei guai: gol e infortunio per Orsolini, cambio immediato

Questa volta, è il Bologna a maledire la sorte, per il problema fisico occorso a Riccardo Orsolini. Un problema muscolare che non ci voleva, per l’attaccante rossoblù, che a questo punto assai difficilmente sarà della sfida dello Stadium.

Momenti concitati allo Stadio Dall’Ara, nel finale di primo tempo dell’ottavo di finale tra il Bologna e il Monza, con i brianzoli a reclamare un rigore per un contatto in area, ma con la ripartenza dei rossoblù velocissima e conclusasi con il gol proprio di Orsolini, con delicato scavetto per il momentaneo 2-0. La gioia dei tifosi rossoblù è durata però pochi istanti e non solo per il controllo Var su tutta l’azione, ma anche perché Orsolini, dopo la rete, si è subito toccato la coscia e ha chiesto il cambio con gesto eloquente. Al suo posto, Italiano ha dovuto mandare in campo Dominguez. E perde probabilmente uno dei suoi leader tecnici per il big match.