Marotta interviene su Lautaro Martinez: “Sorpresa e delusione”

Arrivano le dichiarazioni del numero uno interista su Lautaro Martinez, presa di posizione forte sull’attaccante argentino

Dopo la vittoria in Champions League contro il Lipsia, che contribuisce a tenere l’Inter nelle primissime posizioni della maxi classifica della prima fase, i nerazzurri si rituffano sul campionato e saranno alle prese con un match importante e delicato. In programma la sfida alla sorprendente Fiorentina di questo inizio di stagione, un incrocio non semplice per i campioni d’Italia che dovranno dare il meglio di sé per riuscire a uscire vincitori dal ‘Franchi’. Puntando, magari, a ritrovare un Lautaro Martinez al top della sua forma.

Autentico mattatore dello scorso campionato, fin qui l’argentino non sta mantenendo le stesse medie realizzative e sta avendo un po’ di difficoltà in più. Il suo bilancio, in 16 gare giocate totali tra campionato e coppa, è di 6 gol e 4 assist, uno score non fallimentare in assoluto ma al di sotto del suo potenziale. Come raccontato a ‘inter Zone’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, da Fabio Bergomi, l’Inter non è particolarmente soddisfatta del rendimento di Lautaro Martinez e per questo starebbe riflettendo sulle mosse di mercato per il futuro anche per il reparto offensivo. Tuttavia, c’è ancora grande fiducia, ovviamente, nel capitano, testimoniata dalle parole del presidente Marotta.

L’Inter difende Lautaro Martinez escluso dal The Best Man Player Fifa: “Merita più rispetto”

Il numero uno nerazzurro ha rilasciato una dichiarazione all’ANSA, commentando la decisione della FIFA di non inserire il nome di Lautaro Martinez nei candidati al premio The Best Man Player. Una ‘esclusione’ che decisamente non trova d’accordo Marotta, che spende parole al miele per il suo attaccante.

“Dopo aver disputato una stagione eccezionale, che Lautaro non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man Player della FIFA è qualcosa di sorprendente e deludente – ha affermato Marotta – Con l’Inter e con la nazionale argentina ha espresso delle prestazioni straordinarie, risultando in campionato e in Coppa America il miglior marcatore del torneo. E’ un giocatore che merita più rispetto e riconoscimenti maggiori, speriamo che in futuro vengano dati a chi continua a brillare sul campo come fa Lautaro. Si ignorano in casi come questo non solo numeri e successi, ma anche l’impatto nelle partite decisive, è un segnale negativo”. Delle ‘coccole’ che sicuramente il ‘Toro’ apprezzerà, cercando di tornare a segnare a ripetizione per la sua squadra.