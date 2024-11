Nuovo finanziamento per 360Player: la piattaforma usata dei migliori club al mondo – Calciomercato.it

Continua l’espansione dell’azienda che offre una soluzione all-in-one utilizzata anche dalla Barça Academy e dalla Rafa Nadal Academy

Continua la crescita di 360Player: novità importante per la piattaforma, leader della gestione sportiva, che ha ottenuto un finanziamento da 20 milioni di euro da Five Elmas Capital, raggiungendo così con il suo strumento innovativo club di tutto il mondo.

La soluzione all-in-one per la gestione sportiva è utilizzata da realtà importanti: dalla Barça Academy alla Rafa Nadal Academy e poi ancora l’Athletic Club, il Valencia, la Toni Kroos Academy, ma anche alcuni club di basket europei. La piattaforma sta modificando il modo in cui le società e le academy gestiscono le varie operazioni come l’amministrazione, lo sviluppo degli atleti e la comunicazione con le famiglie.

360Player garantire funzionalità importanti come l’analisi video, la pianificazione degli allenamenti, ma anche soluzioni di pagamento integrate, consentendo alle società di poter centralizzare tutti i processi in un’unica applicazione. Attualmente la piattaforma è utilizzata già da 450mila utenti dislocati in 50 paesi ed ha avuto uno sviluppo importante in paesi come Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, rafforzando così la proprio leadership nel settore della tecnologia sportiva.

360Player, la soluzione all-in-one per club ed Academy

La piattaforma 360Player si adatta alle esigenze di qualsiasi tipo di club e consente una gestione semplice ed efficiente anche per società locali.

“Vogliamo semplificare la vita dei club con soluzioni che facciano la differenza nelle operazione quotidiane – ha spiegato Mats Kraitsik, fondatore e CEO di 360Player -. Con questo investimento potremmo raggiungere più organizzazioni e proseguire lo sviluppo della piattaforma che garantire una semplificazione della gestione e guida anche lo sviluppo sportivo e rafforza i collegamenti tra allenatori, giocatori e famiglie”.

Grazie al nuovo finanziamento, 360Player conta di accelerare la sua espansione globale e migliorare ulteriormente le sue funzionalità per servire al megllio sia i club sportivi di base che quelli professionistici. I club potranno sfruttare un sistema unico, disponibile in più lingue e dispositivi, per gestire qualsiasi dettaglio: dall’analisi tattica alla comunicazione, dagli allenamenti all’aspetto economico. Una versatilità e personalizzazione che hanno reso 360Player la scelta preferita per alcuni dei club più prestigiosi al mondo e un partner chiave per lo sviluppo dei club in tutti gli sport.