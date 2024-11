Aston Villa-Juventus, tensione in campo: spintoni tra compagni di squadra

Attimi di nervosismo prima di un calcio da fermo: i compagni di squadra si contendono la palla, poi calciata male

Attimi di tensione durante il secondo tempo di Aston Villa-Juventus. Non tra avversari però, visto che la partita sta filando via in maniera regolare e senza particolari scontri, ma tra compagni di squadra.

Nodo del contendere un calcio di punizione fischiato dall’arbitro a favore dei padroni di casa. Un calcio da fermo da poco fuori l’area di rigore, una posizione sicuramente favorevole per poter provare a battere a rete. Questo deve aver ingolosito sia Lucas Digne che Leo Bailey che, infatti, si sono avventati insieme sul pallone.

Dopo aver sistemato la sfera sul punto di battuta, tra i due è iniziato un lungo conciliabolo, in alcuni frangenti anche molto animato. Le immagini hanno mostrato prima Digne che provava a convincere Bailey a lasciarli la battuta, quindi il giamaicano sistemare con cura il pallone e spingere via il compagno di squadra per andare lui alla battuta.

Aston Villa-Juventus, discussione Digne-Bailey per una punizione

Alla fine a spuntarla è stato proprio l’attaccante giamaicano che è andato alla battuta, non inquadrando però lo specchio della porta.

Nervosismo inutile quindi con il match che è proseguito senza particolari sussulti e con i due compagni di squadra che hanno ripreso le rispettive posizioni in attesa magari di un nuovo calcio di punizione da ‘condividere’. Di certo Emery nel post gara avrà qualcosa da chiarire con i suoi giocatori con il manager spagnolo che non avrà gradito il battibecco animato che c’è stato in campo tra i due.

Una situazione che ha anche un po’ tolto concentrazione ai Villans che nei minuti successivi hanno rischiato in un paio di occasioni di andare sotto con Conceicao che ha sfiorato il gol con un colpo di testa da dentro l’area piccola e Martinez costretto ad un intervento importante per evitare il vantaggio juventino.