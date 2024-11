PAGELLE E TABELLINO INTER-LIPSIA 1-0: pendolino Dimarco, Taremi spaesato

Voti, top e flop del match del Meazza valido per la prima fase di Champions League. Decisiva l’autorete nel primo tempo di Lukeba

Missione compiuta per l’Inter, con qualche brivido nel finale, nel match di Champions League a San Siro contro il Lipsia. Dimarco è scatenato a sinistra e propizia l’autogol decisivo di Lukeba, il peggiore in campo nelle fila tedesche insieme all’ex milanista André Silva.

Tra i migliori anche Zielinski in mediana, mentre stecca nuovamente Taremi. La squadra di Rose, falcidiata dagli infortuni, morde soltanto con Openda e Nusa, con l’atteso Sesko che non incide entrando a gara in corso. Inzaghi esulta e vola momentaneamente in testa alla classifica, conquistando tre punti fondamentali per l’accesso diretto agli ottavi di Champions. Unica nota stonata l’infortunio sul finire del primo tempo di Pavard.

INTER

Sommer 6,5

Pavard 6 (43′ Bisseck 6)

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5 (65′ Carlos Augusto 6)

Dumfries 5,5

Barella 6,5

Calhanoglu 6,5 (76′ Mkhitaryan SV)

Zielinski 7

Dimarco 7

Taremi 5 (65′ Thuram 6)

Lautaro Martinez 6 (76′ Arnautovic SV)

Allenatore Inzaghi 6,5

TOP Inter: Dimarco 7,5 – Pendolino senza soluzione di continuità sulla sinistra. Ara la fascia e serve dei cioccolatini prelibati, che i compagni di squadra spesso non sfruttano a dovere. Da un suo tiro-cross nasce scaturisce l’autorete decisiva di Lukeba. Lotta fino al novantesimo, meritandosi gli applausi scroscianti di San Siro. Cuore nerazzurro.

FLOP Inter: Taremi 5 – Ancora a secco su azione, nonostante la quinta partita di fila in Europa. Qualche bel tocco, ma senza incidere nell’economia della manovra nerazzurra. Inoltre, non calcia praticamente mai verso la porta difesa da Gulacsi: spaesato.

LIPSIA

Gulacsi 6,5

Geertruida 5

Orban 5,5

Lukeba 4,5

Henrichs 5,5

Baumgartner 6 (61′ Seiwald 5,5)

Haidara 5,5 (61′ Ouedraogo SV; 69′ Vermeeren 5,5)

Kampl 6

Nusa 6,5

Openda 6,5

Andrè Silva 4,5 (61′ Sesko 5)

Allenatore: Rose 5,5

TOP Lipsia: Openda 6,5 – Il più brillante del Lipsia insieme a Nusa, sguscia e crea superiorità numerica specialmente nella prima frazione. Ancora in evidenza con le italiane dopo l’ottima prova contro la Juventus. Pimpante.

FLOP Lipsia: Lukeba 4,5 – Sfortunato ma anche goffo sull’autogol che alla fine della giostra decide la contesa del Meazza. Soffre a campo aperto, non certo una delle sue migliori partite. Serataccia.

INTER-LIPSIA 1-0

26′ aut. Lukeba

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (43′ Bisseck), De Vrij, Bastoni (65′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (76′ Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Taremi (65′ Thuram), Lautaro Martinez (76′ Arnautovic). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Darmian, Buchanan, Asllani. Allenatore: Inzaghi

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Lukeba, Orban, Henrichs; Baumgartner (61′ Ouedraogo; 69′ Vermeerem), Kampl, Haidara (61′ Seiwald), Nusa; Openda, Andrè Silva (61′ Sesko). A disposizione: Vandevoordt, Gebel. Allenatore: Rose

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

VAR: Martins (Portogallo)

Ammoniti: Pavard (I), Bastoni (I), Baumgartner (L), Lukeba (L)

Espulsi: –

Note: recupero 4′ e 4′; spettatori 63.174