Festa italiana in Champions: l’Atalanta passeggia, l’Inter batte il Lipsia ed è prima

Doppio successo per le squadre italiane impegnate questa sera in Champions: vittoria di misura per Inzaghi, goleada di Gasperini

Un martedì da ricordare per le italiane in Champions League. Dopo la vittoria del Milan sul campo dello Slovan Bratislava, Inter e Atalanta calano il tris, anche se modalità differenti.

Dilaga in casa dello Young Boys la squadra di Gasperini che conferma il suo momento magico e si issa al quarto posto in classifica, in attesa delle gare di domani. Tutto molto semplice per i bergamaschi che dopo nove minuti trova il gol con Retegui, alla sua prima rete Champions. Una gioia che dura appena due minuti perché, in maniera fortunosa, Ganvoula trova il gol del pareggio. L’Atalanta ci mette un po’ a riprendere in mano il pallino del gioco, ma quando lo fa dilaga e in undici minuti cala il poker. Prima De Ketelaere, quindi Kolasinac, infine ancora Retegui per il 4-1 con il quale si va all’intervallo.

Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta: trionfo italiano, marcatori e classifica

Nella ripresa ancora De Ketelaere arrotonda ulteriormente il risultato con una conclusione deviata che vale il 5-1. C’è tempo anche per un gol annullato ancora a Kolasinac e del 6-1 di Samardzic prima del fischio finale.

Se l’Atalanta si gode il quarto posto, l’Inter fa un altro passo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale vincendo in casa contro il Lipsia. L’autorete di Lukeba vale ai nerazzurri di Inzaghi il momentaneo primo posto in classifica.

Partita sempre in equilibrio, ma nella quale Sommer ha rischiato poco o nulla. Peccato per l’infortunio a Pavard nel primo tempo: risentimento al flessore della coscia sinistra e sostituzione obbligata. Nel finale gol annullato a Mkhitaryan. Tra due settimane Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid.

INTER-LIPSIA 1-0: 27′ Lukeba aut. (I)

YOUNG BOYS-ATALANTA 1-6: 9′ e 39′ Retegui (A), 11′ Ganvoula (Y), 28′ e 56′ De Ketelaere (A), 32′ Kolasinac (A), Samardzic (A)

BARCELLONA-BREST 3-0: 10′ rig. e 92′ Lewandowski (B), 66′ Dani Olmo (B)

BAYERN MONACO-PSG 1-0: 38′ Kim (B)

BAYER LEVERKUSEN-SALISBURGO 5-0: 8′ rig. e 30′ Wirtz (B), 11′ Grimaldo (B), 61′ Schick (B), 72′ Garcia (B)

MANCHESTER CITY-FEYENOORD 3-3: 44′ rig. e 53′ Haaland (M), 50′ Gundogan (M), 75′ Hadj (F), 82′ Gimenez (F), 89′ Hancko (F)

SPORTING-ARSENAL 1-5: 7′ Martinelli (A), 22′ Havertz (A), 45’+1 Gabriel (A), 47′ Inacio (S), 65′ rig. Saka (A), 82′ Trossard (A)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Inter* 13 punti, Liverpool 12, Barcellona* 12, Atalanta* 11, Sporting CP* 10, Brest* 10, Monaco 10, Arsenal* 10, Bayer Leverkusen* 10, Borussia Dortmund 9, Aston Villa 9, Atletico Madrid* 9, Bayern Monaco* 9, Milan* 9, Manchester City* 8, Juventus 7, Lille 7, Celtic 7, Dinamo Zagabria 7, Feyenoord* 7, Real Madrid 6, Benfica 6, Club Brugge 6, Psv Eindhoven 5, Paris Saint-Germain* 4, Sparta Praga* 4, Stoccarda 4, Shakhtar Donetsk 4, Girona 3, Salisburgo* 3, Bologna 1, Lipsia* 0, Sturm Graz 0, Young Boys* 0, Stella Rossa 0, Slovan Bratislava* 0.

*una partita in più