Kvaratskhelia delude, stoccata a Conte: “Brutto gioco del Napoli”

Prova non entusiasmante di Kvaratskhelia con gli azzurri, l’allenatore partenopeo finisce nel mirino

La vittoria con la Roma, pur tirata e sofferta, conferma il Napoli in testa alla classifica. Gli azzurri tornano alla vittoria grazie al gol dell’ex firmato da Lukaku, ma non entusiasmano quanto a spettacolarità della loro prestazione. Grande solidità sì per gli uomini di Conte, che sono sicuramente efficaci ma faticano a esprimere un gioco convincente fino in fondo.

In questa situazione, chi sta faticando più di altri è probabilmente Khvicha Kvaratskhelia, che riesce ad accendersi in questa prima fase di stagione solo a sprazzi. Primo tempo generoso del georgiano contro i giallorossi, ripresa molto più scialba e infatti è arrivata la sostituzione di Conte con tanto di reazione da parte di Kvara che non è passata inosservata, sebbene poi rientrata in un silente malumore.

Il numero 77 ha abituato a ben altri lampi di classe e infatti arriva il parere del giornalista Tony Damascelli, a ‘Radio Radio’, su una sorta di ‘depauperazione’ del potenziale tecnico dell’attaccante. “Il gioco del Napoli non mi è piaciuto per nulla – ha spiegato – Credo che Spalletti e Sarri con gli azzurri giocassero un calcio molto migliore di questo. E’ un brutto modo di stare in campo, si sta intossicando un giocatore come Kvara in questo modo”.

Non solo Kvaratskhelia, altro attacco a Conte: “Sul Var ora non dice nulla?”

Non l’unica dichiarazione polemica di Damascelli nei confronti di Antonio Conte. Tirato nuovamente in ballo per questioni arbitrali, dopo lo sfogo contro il Var nel post Inter-Napoli.

Il giornalista fa notare come questa volta il tecnico pugliese abbia avuto un atteggiamento diametralmente opposto. L’arbitro Massa ha graziato due volte Lukaku dal cartellino giallo, decisioni che hanno lasciato perplessi. E sul tema Damascelli attacca: “Adesso Conte non parla più del Var? Questa volta non ha proferito parola sull’episodio di Lukaku. Questa è la dimostrazione che le sue polemiche sono come una fisarmonica, si allargano e si chiudono a seconda dell’occasione”