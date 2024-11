Fonseca mette in dubbio Leao: “Juve? Il problema è la dimensione delle cose”. Abraham: “E’ sempre una finale”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e dell’attaccante rossonero alla vigilia del match di Champions League, valevole per la quinta giornata

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese parla in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro lo Slovan Bratislava.

“Abbiamo parlato di quanto sia importante vincere domani – afferma subito in conferenza stampa il tecnico portoghese -. Non dobbiamo guardare quello che lo Slovan ha fatto fin qui. Non possiamo sottovalutare questa partita. Fino a questo momento siamo stati una squadra che ha fatto bene contro le grandi, meno con le piccole. Stiamo lavorando per cambiare questo. Vogliamo essere una squadra con ambizioni sempre alla stessa maniera. Noi siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male”.

E’ inevitabile tornare a parlare della sfida contro la Juve: “Il problema è che le dimensioni delle cose al Milan è diversa. Un pareggio contro la Juventus è una sconfitta per il Milan, per altre vale una vittoria. Squadra senza identità dopo tre mesi? Io rispetto le opinioni di tutti, non è totalmente giusto questo pensiero. Se guardiamo i risultati in campionato, capisco che potevamo fare molto meglio. Se si guarda il percorso penso non sia giusto”.

Poi Fonseca dà qualche annuncio di formazione con Tammy Abraham certamente titolare: “Lui giocherà. Lo farà anche Calabria, può essere un’occasione per lui per rilanciare. Emerson ha avuto un problema alla caviglia. Fofana può riposare? Può riposarsi in hotel (ride, ndr)”. Non esclude, infine, il turnover anche per Rafa Leao, ma nessuna certezza: “Sinceramente non lo so, vedremo domani. Rafa è importante, è in un buon momento, ma ho fiducia in tutti. Se non gioca lui, giocherà un altro”. Ha concluso il mister. Possibile dunque l’utilizzo di Noah Okafor sulla sinistra.

Slovan Bratislava-Milan, Abraham: “Gioco ogni partita come se fosse l’ultima”

Insieme al tecnico portoghese, in conferenza stampa, ecco anche Tammy Abraham, che domani è pronto a prendere il posto di Alvaro Morata, squalificato: “Mi sento bene, ogni giorno cerco di lavorare tanto per tornare quello che ero prima del grave infortunio. Voglio dare il 100% della squadra e vincere. La Champions è molto importante, sappiamo cosa ci vuole per vincere”.

Per Abraham può chiaramente essere un motivo per rilanciarsi definitivamente, dopo il momento negativo vissuto a Firenze e l’infortunio contro l’Udinese: “Penso che ogni partita sia importante – afferma il centravanti, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – Ho giocato titolare nel derby e anche in altre partite che non sono andate bene. Gioco ogni partita come se fosse l’ultima, ho entusiasmo per questa partita”.