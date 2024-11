Trattativa avanzata, ceduto un altro club in Serie A: ecco le cifre

Vicina un’altra cessione in Serie A, campionato sempre più americano. Tutti gli aggiornamenti

È una Serie A sempre più americana. Si avvicina la cessione del club, la trattativa fra le parti sarebbe ormai avanzata e nelle sue fase decisive.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Verona sarebbe in trattativa avanzata per essere ceduto ad un fondo americano con sede ad Austin, in Texas, “Presidio Investors“. Si tratta di un fondo che opera in vari settori, da finanza ed immobiliare ad entertainment, tecnologie e moda. Presidio Investors sarebbe ora seriamente interessato ad entrare anche nel mondo del calcio.

L’affare potrebbe concretizzarsi dopo oltre un anno di trattative: si va verso l’intesa definitiva per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Il fondo americano è rappresentato da un importante avvocato internazionalista che ha come obiettivo il rilancio dell’Hellas. La notizia arriva nel giorno del 5-0 rifilato dall’Inter alla squadra di Paolo Zanetti.

Verona, trattativa avanzata per la cessione: cifre e dettagli

Come annunciato dal club, il Verona è in ritiro fino a data da destinarsi. La panchina di Paolo Zanetti non è ancora in discussione, ma la società ha deciso di riunire la squadra in ritiro.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’accordo dovrebbe essere definito entro la fine dell’anno. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane: il presidente Setti, pur non confermando, non ha mai smentito le notizie riguardo alla trattativa con il fondo. Sono settimane decisive per il futuro dell’Hellas Verona.