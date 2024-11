Gasperini non ci sta: “Provocato sull’espulsione”. Poi l’annuncio scudetto

L’allenatore dell’Atalanta ha commentato il 3-1 di Parma e la vetta momentanea della classifica condivisa con l’Inter. Le sue dichiarazioni

L’Atalanta di Gasperini continua a volare. Altro successo in campionato per i bergamaschi che si sono imposti per 3-1 sul campo del Parma.

I nerazzurri sono momentaneamente primi in attesa di Napoli-Roma. Queste le parole di Gasperini a ‘DAZN’: “Il Parma ha fatto un bel gol e bisogna dare merito all’avversario. Noi nel primo tempo potevamo fare un gol in più. Quando la partita si è riaperta abbiamo tenuto bene, ricominciato a creato e poi chiuso la gara”.

L’Atalanta festeggia anche i rientri di Toloi e Scalvini: “Sono contento per Rafa, erano tanti mesi che non riusciva a uscire da questi problemi, ho deciso di farlo giocare ed è andata benissimo. Sono felice anche per Giorgio, degli spezzoni gli possono essere utili per tornare in forma”.

Parma-Atalanta, Gasperini: “Scudetto? È prematuro ma non ci nascondiamo”

A ‘Sky Sport’, invece, Gian Piero Gasperini ha risposto anche sullo Scudetto: “Siamo alla tredicesima e noi vogliamo vincere tutte le partite che possiamo, poi se andiamo avanti così sicuramente ci penseremo. Non ci tiriamo indietro, è stato così anche per l’Europa League. Non pensavamo di vincerla”.

Infine, sull’espulsione arrivata nel secondo tempo: “Sulla mia espulsione ho protestato con il quarto uomo perché su una palla lunga c’era fallo su Toloi, ma poi il quarto uomo continuava a guardare me e ha voluto fare il protagonista richiamando l’arbitro perché io gli dicevo di guardare la partita anziché guardare me”. L’Atalanta di Gasperini vuole continuare a sognare.