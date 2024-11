Skriniar alla Juventus, decolla l’affare: l’indizio è inequivocabile

La società bianconera deve intervenire sul mercato ed ha scelto il difensore slovacco: l’affare decolla

Un difensore, anzi meglio due. Cristiano Giuntoli ha chiare le idee su cosa serve assolutamente a gennaio per la Juventus. Thiago Motta dovrà rinunciare a Bremer e Cabal per tutta la stagione ed allora l’esigenza di almeno un rinforzo in difesa è pressante.

Ecco perché in casa bianconera stanno già lavorando con intensità per individuare il nome giusto il prima possibile: serve un calciatore già pronto, a cui non serva tempo per ambientarsi in Serie A e che possa dare fin da subito il suo contributo in termini di qualità ed esperienza. Tutte caratteristiche che corrispondono alla perfezione all’identikit di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco, ex Inter, è fuori dai piani del Paris Saint-Germain. Luis Enrique non conta su di lui e non lo ritiene adatto al suo tipo di calcio, tanto che in stagione ha appena quattro presenze all’attivo (tutte in campionato) di cui tre da titolare. L’idea quindi per il giocatore è lasciare Parigi alla riapertura del mercato e la Juventus è pronta ad approfittarne. Anzi, l’affare starebbe per decollare come dimostra un indizio sempre da tenere in considerazione: le quote dei bookmakers.

Skriniar alla Juventus: crolla la quota

Skriniar alla Juventus è un’idea che convince sempre di più gli scommettitori, tanto che la quota che l’affare possa verificarsi è precipitata nell’ultima settimana.

Che l’ex Inter possa vestire bianconero a gennaio è ormai cosa ‘quasi’ fatta per i bookmakers con la quota che, infatti, è scesa da 5 a 1,85. Un indizio chiaro su quel che potrebbe essere l’evolversi della vicenda. Un affare che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane regalando a Thiago Motta un centrale di grande affidabilità, anche se magari non propriamente il calciatore dalle caratteristiche ideali per il gioco dell’allenatore della Juventus.

Se la pista Skriniar è giudicata come meno problematica, non lo stesso si può dire di Sergio Ramos, attualmente svincolato. In questo caso il suo approdo alla Juventus è quotato 6 volte la posta, insomma anche i bookmakers ci credono poco.