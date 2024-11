Tutti pazzi per Paz, Ds Como: “Futuro? C’è l’accordo. Totti una boutade” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo in merito al talento classe 2004, che sta facendo impazzire proprio tutti

Ci ha messo davvero poco a diventare protagonista del campionato italiano. Nico Paz, nonostante la giovanissima età, è il trascinato del Como di Fabregas.

Ormai tutti si sono accorti del talento del calciatore classe 2004, nato in Spagna, ma con passaporto argentino. Le big del calcio italiano lo stanno seguendo con attenzione, ma le possibilità di acquistarlo sono davvero poche, visto che il Real Madrid, che lo ha ceduto ai lombardi, hanno mantenuto il controllo, con la possibilità di riportarlo in Spagna.

Como, Ludi: “Paz? Ecco cosa fa la differenza”

Il Como, però, al momento non ha alcuna intenzione di pensarci: “L’accordo con il Real Madrid prevede la possibilità di un riacquisto – afferma Carlalberto Ludi, ds del club, intervenuto a margine della serata del Festival del Calcio Italiano a Latina -, ma siamo orgogliosi di aver fatto un’operazione che oggi molti definiscono illuminata per un giocatore come. Abbiamo avuto il coraggio di renderlo il perno del nostro progetto tecnico. Nico è superiore tecnicamente, tatticamente e fisicamente, ma ciò che fa davvero la differenza è la sua mentalità: ha un approccio al lavoro straordinario e un’umiltà incredibile. Quindi è il giocatore che ci darà tante soddisfazioni fino alla fine dell’anno”.

Si parla poi del Como, sempre più sotto le luci dei riflettori, anche per via delle voci su Totti: “La solidità della proprietà è un tema, l’idea di fare un calcio diverso e la serietà delle persone coinvolte sono altri nostri punti di forza. Il contesto, la nostra posizione geografica e le sfide che ci poniamo ci rendono attrattivi per figure importanti nello sport. Ogi siamo felici di essere attrattitivi per personaggi del mondo dello sport come Henry e Fabregas. Totti? E’ stata probabilmente più una trovata giornalistica che altro. Tuttavia, tutto questo interesse dimostra quanto sia solido e ambizioso il nostro progetto. Ci piace che si parli di noi, ma il nostro obiettivo è crescere, stabilizzarci in Serie A e guardare al futuro con fiducia. Poi vedremo…”