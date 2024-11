L’annuncio su Vlahovic è tremendo: “Rischia di saltare diverse partite” | ESCLUSIVO

Il bomber serbo ha segnato 9 gol in questa prima parte di stagione. Il suo contratto con la Juventus scade a giugno 2026

Quando si parla di Juventus, si parla quasi sempre di Dusan Vlahovic. Stavolta il serbo è finito nel mirino di molti tifosi e di parte della critica per le dichiarazioni rilasciate al termine di Svizzera-Serbia, gara valevole per la Nations League e terminata col punteggio di 1-1.

Il bomber bianconero è stato piuttosto esplicito ai microfoni della tv elvetica ‘RSI’, dicendo apertamente che gli piacerebbe giocare con un altro attaccante di fianco e non come unico vertice avanzato, come lo impiega Thiago Motta a Torino. L’altra ‘frecciata’ al tecnico juventino è stata in merito al lavoro dispendioso, a suo dire, che gli chiede l’italo-brasiliano.

“Il CT Stojkovic non mi obbliga ad eseguire tanti compiti difensivi – le sue parole – Per un giocatore come me, dalla mia struttura, questo è importante. Io non sono uno che riesce a correre così tanto. Se corro, molto, poi non sono fresco nella finalizzazione”. Sui social si sono prontamente scatenati gli juventini: “Certi errori non si fanno neppure dopo la maratona – si legge – E comunque gli stop li sbagli dal primo minuto. Queste parole mi sembrano presagire un addio“.

‘Caso’ Vlahovic, Santini: “Rischia di saltare diverse partite. E Motta sogna Zirkzee”

Non solo i tifosi, anche parte della critica va contro Vlahovic dopo l’uscita in Nazionale. Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, Fabio Santini ha detto che “dopo le parole con la Serbia, Vlahovic rischia di saltare diverse partite“.

“Thiago Motta non vede benissimo Vlahovic”, ha aggiunto Santini, il quale crede possibile l’arrivo a gennaio di Joshua Zirkzee: “È stato scaricato dal Manchester United ed è il sogno dell’allenatore bianconero”. Le voci sull’olandese si aggiungono a quelle sul rinnovo dello stesso ex Fiorentina.

Giuntoli vuole prolungare l’accordo, in scadenza nel 2026, ‘spalmando’ il ricco ingaggio (10 milioni netti quest’anno, 12 l’anno prossimo). Tra le parti, però, c’è distanza. Se non sarà colmata nei prossimi mesi, ecco che la cessione di Vlahovic diventerebbe inevitabile.