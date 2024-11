Infortunio e operazione al ginocchio, lungo stop UFFICIALE: si torna sul mercato

Brutte notizie per l’attaccante che sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco ancora per molto tempo: serve un rinforzo a gennaio

Continuano gli infortuni, una serie senza fine, complice anche l’eccessivo numero di partite giocate. Negli ultimi giorni abbiamo contati diversi stop, gravi e meno gravi, ora se ne aggiunge un altro proveniente dall’Inghilterra.

In questo caso non c’entra la Nazionale perché Wilson Odobert, 19enne attaccante francese da quest’estate in forza al Tottenham, è da tempo alle prese con gli infortuni. Appena sei le partite disputate, l’ultima presenza lo scorso 24 ottobre: soltanto due minuti nella partita di Europa League contro l’Az Alkmaar. Quindi lo stop e la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Il giovane giocatore, acquistato dal Burnley per quasi 30 milioni di euro, è finito sotto ai ferri ieri: operazione al tendine del ginocchio destro e stop che si preannuncia tutt’altro che breve. Questo nonostante il club non abbia chiarito i tempi di recupero, limitandosi a dire che “il diciannovenne continuerà ad essere attentamente monitorato dal nostro team medico per determinare quando può tornare ad allenarsi”.

Tottenham, Odobert operato: possibile ritorno sul mercato

Continua quindi il calvario di Wilson Odobert che si attendeva sicuramente un altro approccio al Tottenham. Invece fin da subito ha dovuto fare i conti con i problemi fisici, fino alla decisione di operarsi per provare a sistemare il problema in maniera definitiva.

Ora la formazione di Postecoglou dovrà valutare se intervenire nel ruolo a gennaio con un rinforzo, considerando anche anche Son non è in perfette condizioni. Nel caso in cui si decidesse di allungare le alternative nel reparto avanzato, ecco che sarebbero due i nomi ‘caldi’ da tenere in considerazione.

Uno è quello di Jack Grealish del Manchester City che da tempo è accostato al Tottenham. L’altro invece è il talento della Real Sociedad Takefusa Kubo, corteggiato da diverse squadre, non soltanto della Premier League. Da uno di questi due nomi potrebbe uscire il rinforzo offensivo del Tottenham che fa i conti con il lungo stop di Odobert.