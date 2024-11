Malore in campo, la partita è da rigiocare: ecco cosa è successo

La decisione dopo che il direttore di gara ha accusato un malore durante l’intervallo: ambulanza in campo e match da rigiocare

I campionati vanno per due settimane in soffitta, anche se lo fanno con il botto: grande affollamento nelle posizioni di vertice della classifica, dove manca la Roma. I giallorossi, ko contro il Bologna, hanno esonerato Juric e sono ora alla ricerca di un nuovo allenatore.

È il secondo cambio in panchina avvenuto nell’ultimo fine settimana di campionato: approfittando della sosta anche il Lecce ha scelto di esonerare Gotti ed ora si attende l’annuncio di Marco Giampaolo come nuovo tecnico. Novità alla ripresa della Serie A non mancheranno, ma il weekend appena trascorso è stato caratterizzato anche da una partita che non ha visto la fine. Si è interrotta a metà la gara tra Pederobba-Uniongaia, valida per il Girone Q di Seconda Categoria. Sul risultato di 0-0, l’incontro è stato sospeso a causa di un malore accorso al direttore di gara.

Match sospeso, l’arbitro si sente male

Matteo Bandiera, della sezione AIA di Treviso, era l’arbitro designato per dirigere l’incontro tra Pederobba e Uniongaia. Tutto è filato liscio fino a quando le squadre non sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo.

Proprio dopo la fine del primo tempo, il direttore di gara accusa un malore: è necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere l’arbitro di Treviso. I sanitari arrivano immediatamente e sottopongono Bandiera ai controlli del caso. Grande allarme, ma fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono apparse gravi e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Ovviamente, nonostante le condizioni dell’arbitro non si siano rivelati grave, la partita non è ripresa: il match è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. Bisognerà ora decidere quando disputare il secondo tempo della partita tra Pederobba e Uniongaia: si ripartirà dal 45′ e dal punteggio di 0-0. La data del recupero sarà ufficializzata nei prossimi giorni.