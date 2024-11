“Lo United detesta Zirkzee”: il ritorno in Serie A è cosa fatta

Annuncio delicato sull’attaccante olandese, la sua avventura in Inghilterra potrebbe già concludersi a breve: gli scenari di mercato

Dopo la grande stagione disputata lo scorso anno con il Bologna, in cui è stato tra i principali protagonisti nella cavalcata che ha portato gli emiliani in Champions League, il nome di Joshua Zirkzee è stato uno dei primi a infiammare il mercato estivo. Con il lungo corteggiamento del Milan, però senza esito, e lo sbarco al Manchester United. Ad Old Trafford, però, l’olandese sta deludendo le attese, e forse è persino un eufemismo.

16 presenze totali con appena un gol, quello segnato al debutto in Premier League contro il Fulham, minutaggio in picchiata nelle ultime settimane in cui è stato relegato quasi sempre in panchina. E lo scenario potrebbe non cambiare, anzi, con l’arrivo di Ruben Amorim a breve. Ci si aspettava ben altro da uno degli acquisti più importanti della campagna dei ‘Red Devils’. Dunque, l’esperienza di Zirkzee si sta rivelando molto complicata e potrebbe concludersi a breve. L’ambiente attorno a lui non sarebbe dei migliori, con ulteriori indizi su una partenza già a gennaio e la Serie A che drizza le antenne per un eventuale prestito.

Milan, Pellegatti ‘chiama’ Zirkzee: “A gennaio da prendere subito”

Le dichiarazioni del giornalista Carlo Pellegatti, ospite di ‘Cronache di Spogliatoio’, evidenziano come allo United si sia già esaurita la pazienza con il giocatore, e non soltanto per valutazioni di carattere tecnico.

Nel corso del suo intervento, Pellegatti ha spiegato: “Lo United vuole togliersi Zirkzee dalle scatole, lo detestano, è sovrappeso. Gli sta succedendo quello che è capitato a Balotelli e Ibrahimovic, ha già finito la sua carriera a Manchester”. E di tutto questo, potrebbe approfittare il Milan. “Lo prenderei subito a gennaio – ha proseguito Pellegatti – Se ci fosse stato ancora Galliani al Milan, l’affare sarebbe già stato concluso e senza spendere nulla”. Un suggerimento che la dirigenza del Diavolo potrebbe provare a cogliere, anche se c’è da capire se possano essere ricuciti i rapporti con l’entourage del giocatore, dopo la trattativa estiva.