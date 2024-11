Esplode il caso Chiesa: “Che ca**o sta succedendo?”

Inizio di stagione in totale penombra per Federico Chiesa che continua a raccogliere bocciature. Arriva un altro annuncio sull’esterno del Liverpool

“Federico ha saltato l’intera preparazione e poi è arrivato in un campionato dove l’intensità è più alta rispetto alla Serie A”. Così Arne Slot, allenatore del Liverpool, aveva spiegato in conferenza un paio di settimane fa lo scarsissimo minutaggio riservato finora a Federico Chiesa.

La fase di adattamento al nuovo campionato e ad un contesto diverso procede a rilento per l’esterno italiano che ha messo insieme finora appena tre apparizioni totali tra le varie competizioni, una delle quali in Premier per soli 18 minuti. Un autentico disastro per il classe 1997, lontanissimo dal vivere quel sogno che avrebbe sperato di vivere ad Anfield.

Dal suo addio alla Juventus quindi le cose non sono andate per il verso giusto, complice soprattutto una differenza di ritmi tra la Serie A e la stessa Premier. Slot lo sta centellinando ed attende di averlo al meglio per allinearlo al resto della squadra.

Chiesa non gioca e Cassano non ci sta: “Che sta succedendo?”

Intanto giocando così poco Chiesa resta anche fuori dai convocati di Spalletti per la Nazionale. Una scelta forte che è però inevitabile visto lo scarsissimo impiego dell’ex Juventus.

A parlare proprio della stagione negativa di Chiesa ci ha pensato Antonio Cassano a ‘Viva el Futbol’, soffermandosi soprattutto sulla sua momentanea esclusione dalla Nazionale: “Che ca**o sta succedendo a Chiesa? È ancora fuori dai convocati dell’Italia. Pensavo andasse a Liverpool e giocasse, ma questo non gioca mai neanche 10 minuti. Io mi chiedo: sta male fisicamente? Non si è ambientato? Per me è il più bravo, qualcosa bisogna sapere in ottica nazionale. Mi impressiona che sono passati dei mesi. È un peccato”.

Cassano quindi ritiene Chiesa un tassello fondamentale per l’Italia del presente e del futuro, ma un suo reintegro passa inevitabilmente anche dalla sua esperienza col club che per ora resta in una sorta di limbo.