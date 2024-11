PAGELLE E TABELLINO LAZIO-PORTO 2-1: Pedro, ‘altro che ragazzino’. Omorodion stecca

Pagelle e tabellino di Lazio-Porto, match valido per la quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2024/25

LAZIO

Mandas 6

Marusic 6,5

Gigot 6,5. Dal 65′ Gila 6

Romagnoli 7

Nuno Tavares 6,5. Dal 88′ Pellegrini sv

Guendouzi 6,5

Vecino 6,5

Tchaouna 6. Dal 65′ Rovella 6

TOP Pedro 7,5: ma che altro bisogna dire per un cambione del genere? Trentasette anni ed è il più decisivo di tutti, al 92′ dopo una partita intera a ritmi altissimi, con strappi continui. Solo tutti in piedi e applaudire.

Zaccagni 6,5. Dal 70′ Isaksen 6

Castellanos 6. Dal 65′ Dia 6

All.: Baroni 7

PORTO

Diogo Costa 6

Martim 5,5. Dal 62′ Joao Mario 5,5

Perez 5,5

TOP Djalò 6,5: gioca un’ottima partita, sbaglia qualcosa ma viene sollecitato in continuazione e deve costantemente correre all’indietro mostrando corsa e condizione sopra la media. Salva un gol nel finale, poi non può altro. Tiene in piedi il Porto finché può.

Moura 6

Varela 6. Dal 62′ Gonzalez

Eustaquio 6,5

F. Vieira 6. Dall’84’ Franco sv

Namaso 6. Dal 62′ Pepe 6

Galeno 6

FLOP Omorodion 5: ci si aspettava tantissimo da lui, era un po’ lo spauracchio. I centrali della Lazio, Romagnoli in primis, giocano una super partita su di lui e non ha mai modo di puntare la porta. Ha una super chance, ma cicca il pallone. Non è la sua serata. Dal 75′ Gül 6

All.: Bruno 6

Arbitro: Georgi Kabakov 5,5

Il tabellino di Lazio-Porto 2-1

Marcatori: 45’+4′ Romagnoli (L), 65′ Eustaquio (P), 90’+2 Pedro (L)

Ammoniti: Gigot (L), Namaso (P), Zaccagni (L), Moura (P), Perez (P), Djalò (P)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (65′ Gila), Romagnoli, Nuno Tavares (88′ Pellegrini); Guendouzi, Vecino; Tchaouna (65′ Rovella), Pedro, Zaccagni (70′ Isaksen); Castellanos (65′ Dia).

A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru.

All.: Baroni.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim (62′ Joao Mario), Perez, Djalò, Moura; Varela (62′ Gonzalez), Eustaquio; F. Vieira (84′ Franco), Namaso (62′ Pepe), Galeno; Omorodion (75′ Gül).

A disp.: Ramos, Zé Pedro, André Franco, Rodrigo Mora, Gonçalo Borges.

All.: Bruno.

Arbitro: Georgi Kabakov (BUL); Assistenti: Martin Margaritov (BUL), Diyan Valkov (BUL); IV Uomo: Martin Zhivkov Velikov (BUL); VAR: Dragomir Draganov (BUL); AVAR: Christian Dingert (GER).