La Juve prenota David: 32 milioni per anticipare l’Inter e la Premier

La Juventus sulle tracce dell’attaccante canadese, a segno in Champions contro i bianconeri: il piano della ‘Vecchia Signora’ per battere la concorrenza

Ha fatto centro anche contro la Juventus. Freddissimo davanti Di Gregorio, Jonathan David non ha risparmiato neanche la ‘Vecchia Signora’ nel suo sfavillante inizio di stagione.

Sono già 13 le reti messe a referto tra campionato e Champions League per il nazionale canadese, che prima della Juve aveva colpito anche le big spagnole Real e Atletico Madrid. Cristiano Giuntoli avrà sicuramente preso appunti dalla tribuna del ‘Pierre Mauroy’ di Lille, anche se il Dt bianconero ha messo nel mirino da tempi non sospetti il bomber nato negli ‘States’. Già al Napoli aveva provato a portarlo in Italia e adesso ci riproverà da uomo mercato della Juventus. David, non è un mistero, certamente, piace e tanto ai dirigenti della Continassa, che dovranno scontrarsi però con un’agguerrita concorrenza per il cartellino del centravanti.

Calciomercato Juventus, pressing su David: il piano di Giuntoli

Il classe 2000 intriga diverse grandi d’Europa, mentre in Serie A oltre alla Juve c’è anche la corte e il pressing della rivale Inter.

Il Lille è destinato a perdere David a giugno a parametro zero e in caso di cessione nella finestra invernale darebbe il via libera per circa 20 milioni di euro. C’è un grosso problema però per Juventus e Inter, che al momento non hanno slot disponibili per tesserare gli extracomunitari e quindi dovranno rimandare l’assalto alla prossima estate. C’è il serio pericolo che si inseriscano i top club di Premier League nella corsa al canadese: Manchester United, Arsenal e Liverpool le minacce in questo caso per le italiane. Giuntoli però, indipendentemente dal rinnovo di Vlahovic, sarebbe intenzionato a non farsi scappare David e si starebbe muovendo a fari spenti per cercare di bloccare il 24enne attaccante in vista di giugno.

La Juve per il centravanti del Lille metterebbe sul piatto un contratto quinquennale da almeno 5 milioni di euro a stagione, oltre a una commissione intorno ai 7 milioni come scrive il ‘Corriere dello Sport’. Un investimento comunque importante nonostante lo status da svincolato in estate, con l’obiettivo ovviamente di anticipare la concorrenza delle altre big d’Europa.