Juventus, Conceicao nella bufera: “Non fa rimpiangere Cuadrado”

La Juventus evita il secondo ko di fila in Champions League grazie a un rigore che fa discutere

Polemiche social dopo il pareggio che la Juventus di Thiago Motta ha strappato sul campo del Lille nella quarta giornata di Champions League.

La quarta giornata di Champions League si è aperta con tre risultati diversi per le italiane in campo: il Bologna è stato superato in casa dal Monaco, il Milan ha centrato l’impresa sul campo del Real Madrid di Carlo Ancelotti mentre la Juventus si è dovuta accontentare del pareggio in trasferta contro il Lille. Una prestazione positiva quella della truppa di Thiago Motta, andata in svantaggio al 27′ con un gol di Jonathan David e capace di recuperare nella ripresa, con la rete di Dusan Vlahovic all’ora di gioco su calcio di rigore.

Un calcio di rigore che l’arbitro bosniaco Peljto ha concesso per un fallo ai danni di Francisco Conceicao da parte del centrocampista francese Benjamin Andre. Una decisione sicura quella del direttore di gara, ma che ha comunque fatto discutere. Secondo molti, infatti, non c’erano gli estremi per la chiamata su Conceicao il quale avrebbe accentuato la caduta, facendo cadere in un ‘tranello’ l’arbitro.

Lille-Juventus, polemica per il rigore su Conceicao

In particolar modo, il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato l’episodio su X parlando di “tuffo totale” da parte di Conceicao.

Poi prosegue: “Se l’arbitro ci casca bene per la Juventus, ma se lo deve togliere questo vizio, perché gli arbitri si passano presto la parola”.

Tuffo totale di Conceiçao.

Se l’arbitro ci casca bene per la Juventus.

Ma se lo deve togliere questo vizio, perché gli arbitri si passano presto la parola#LilleJuventus — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 5, 2024

Un chiaro riferimento alla simulazione del numero 7 bianconero punita in occasione della partita pareggiata con il Cagliari, quando il figlio d’arte si vede sventolare il secondo cartellino giallo della partita per una presunta simulazione nell’area di rigore dei sardi. Una tesi condivisa anche dal collega Lorenzo Vendemiale

Piede trascinato sul terreno, gamba allargata per cercare l’avversario, volo prima del contatto: semplicemente, Francisco #Conceicao.

Denunciare ogni episodio perché gli arbitri imparino a riconoscere questi simulatori seriali#LilleJuve #ChampionsLeague pic.twitter.com/WaBo6368Xw — Lorenzo Vendemiale (@lVendemiale) November 5, 2024

È dello stesso avviso anche il giornalista Paolo Ziliani, secondo cui “La Juventus ha trovato il giocatore che non farà rimpiangere nè Cuadrado nè Dybala”.

La Juventus ha trovato il giocatore che non farà rimpiangere nè Cuadrado nè Dybala: Francisco Conceiçao (quello per cui si è pianto una settimana per l’ammonizione per simulazione in Juve-Cagliari).

P.S. Secondo voi qualcuno a Sky ha sfiorato l’argomento con Motta, quello che un… pic.twitter.com/d4syMaUVgn — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 5, 2024