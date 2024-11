Mistero Inter: zero minuti per l’acquisto più caro dell’estate

Nessuna presenza per il momento in gare ufficiali con la maglia nerazzurra: Simone Inzaghi ha puntato sempre sul titolarissimo nel suo scacchiere tattico

L’Inter a fatica supera la matricola Venezia, creando palle gol a grappoli ma rischiando grosso nel finale sulla rete annullata dal VAR ai lagunari.

Il presidente Marotta esulta in tribuna, mentre Simone Inzaghi tira un grosso sospiro di sollievo e si arrabbia con i suoi per il pericolo scampato al fotofinish. Furioso e tesissimo invece Lautaro Martinez, con il capitano nerazzurro che ha protestato per il recupero contro l’arbitro e arrabbiandosi anche con i compagni di squadra per aver messo a repentaglio i tre punti contro il non irresistibile Venezia. A salvare in un paio di circostanze l’Inter ci ha pensato Sommer, decisivo soprattutto sull’ex Oristanio nel primo tempo. L’esperto portiere svizzero aveva qualcosa da farsi perdonare dopo la non ineccepibile prestazione nel Derby d’Italia pareggiato in modo rocambolesco con la Juventus, specialmente sul 4-4 realizzato da Yildiz.

Inter, Martinez accantonato da Inzaghi: nessuna presenza per il portiere spagnolo

Sommer però conserva la massima fiducia da Inzaghi ed è stato confermato regolarmente dopo la Juve sia nella trasferta di Empoli che appunto domenica contro il Venezia.

Rimane l’ex Bayern Monaco il titolarissimo dell’Inter tra i pali, per buona pace di Josep Martinez che non ha ancora collezionato un minuto in partite ufficiali con la maglia nerazzurra. Nelle 14 gare stagionali tra campionato e Champions League, l’unico portiere utilizzato finora da Inzaghi è stato infatti Sommer. Solo panchina per lo spagnolo, che nell’ultimo mercato estivo è stato l’acquisto più caro della dirigenza di Viale della Liberazione: 15 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, con un contratto di circa 2 milioni all’anno fino al 2029. Visto l’investimento l’Inter punta molto su Martinez, però evidentemente non per il presente. L’ex Genoa è il sostituto designato di Sommer quando quest’ultimo saluterà Milano, ma certamente in pochi si aspettavano che il classe ’98 venisse accantonato da Inzaghi in questa prima parte di stagione.

Chissà quando scoccherà il momento di Martinez, certamente non prima della prossima sosta per le nazionali visto che nelle partitissime contro Arsenal e Napoli (a meno di guai fisici) ci sarà sempre Sommer a difendere la porta dell’Inter. La prima data utile potrebbe essere quindi il 19 dicembre, giorno della sfida degli ottavi di Coppa Italia al Meazza con l’Udinese. Lo spagnolo dovrà ancora pazientare per dimostrare di essere da Inter e ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere dei campioni d’Italia.