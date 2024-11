Doppio errore e pari di Vinicius: ecco cosa è successo in Real Madrid-Milan

Ecco come è arrivato il gol del pareggio dei padroni di casa, allenato da Carlo Ancelotti, contro i rossoneri: tanti errori prima dell’uno a uno

Era iniziato come meglio non si poteva Real Madrid-Milan di Champions League per i colori rossoneri. Il quarto match della competizione europea più importante, che si sta giocando allo Stadio Santiago Bernabeu, ha visto i rossoneri passare in vantaggio grazie alla rete di Malick Thiaw, arrivato sugli sviluppi di un corner, poi, però, c’è stato il pareggio dei Blancos.

La squadra di Carlo Ancelotti ha sfruttato in pieno un penalty, concesso al 21esimo, dal fischietto Slavko Vinčić. Un rigore che ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri perché Vinicius, che ha poi battuto Mike Maignan dal dischetto, sembra accentuare la caduta al momento del presunto contatto con Emerson Royal. Il brasiliano è stato chiamato ad un intervento complicato e al limite, per provare a recuperare dopo l’errore di Theo Hernandez.

Il Milan, dunque è costretto a ripartire dal pareggio, dopo aver mostrato un ottimo atteggiamento che lasciava ben sperare. Non arrivano, però, buone notizie per il Diavolo, che ha dovuto fare i conti pure con l’ammonizione di Alvaro Morata, che salterà così la prossima partita, quella in programma a Bratislava il prossimo 26 novembre contro lo Slovan.