Pellegri e Pinamonti, Empoli e Genoa vincono con i gol degli attaccanti

Importanti successi per i toscani e i liguri nei due posticipi del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A: decidono i due bomber

Successi pesanti per Empoli e Genoa: i posticipi del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A regalano tre punti preziosi ai toscani e ai liguri.

La formazione di Roberto D’Aversa torna alla vittoria grazie ad una rete ad inizio secondo tempo di Pellegri. Tre punti preziosi per gli azzurri che arrivavano all’incontro contro la formazione di Fabregas da una serie negativa: due punti nelle ultime cinque giornate che avevano fatto precipitare i toscani in classifica. La rete al 47′ di Pellegri ha però rotto l’incubo, dove è ricaduto invece il Como.

I lariani non vincono dal 29 settembre e allunga la striscia negativa con la sconfitta di questa sera. Sconfitta anche per il Parma che cade al Tardini sotto i colpi del Genoa di Alberto Gilardino. Ai liguri serviva a tutti i costi una vittoria per scacciare l’incubo retrocessione e rinsaldare la panchina del proprio allenatore. Missione compiuta proprio nel finale grazie ad una rete di Pinamonti quando i minuti al termine erano appena 11.

Vincono Empoli e Genoa, torna Balotelli: marcatori e classifica

Proprio dal Tardini, oltre alla vittoria del Genoa, arriva un’altra notizia importante: il ritorno in Serie A di Mario Balotelli.

Dopo 1701 giorni dall’ultima volta nel massimo campionato italiano, SuperMario torna a calcare i campi di Serie A. Lo fa negli ultimi minuti della partita, entrando all’86’ al posto di Osayuki. Un esordio non proprio fortunato per l’attaccante che impiega pochissimi minuti per prendersi il primo cartellino giallo per un fallo al limite della propria area, con proteste annesse.

Empoli-Como 1-0: 47′ Pellegri (C)

Parma-Genoa 0-1: 79′ Pinamonti (G)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 24, Atalanta e Fiorentina 22 Juventus 21, Lazio* 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino e Empoli 14, Roma 13, Verona 12, Como, Cagliari* e Parma e Genoa 9, Monza, Venezia e Lecce 8.

*una partita in meno