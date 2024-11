Milan-Juve, nuovo affare a doppia cifra: formula già decisa

Un altro trasferimento molto discusso dopo quello di Kalulu in casa Milan, passato alla Juventus la scorsa estate

Gli affari tra Juventus e Milan sul mercato potrebbero riaccendersi prima del previsto. I due club, reduci da due vittorie nell’ultimo turno di campionato, hanno incontrato non poche difficoltà in questo avvio di stagione. Due nuovi progetti a Torino e Milano guidati da due allenatori come Thiago Motta e Paulo Fonseca che stanno cercando di trovare la quadra per avere maggiore costanza in campionato.

Per cercare di mischiare un po’ le carte, le due società potrebbero tornare a realizzare un nuovo affare insieme. Appena pochi mesi fa, ad esempio, Juventus e Milan si sono rese protagoniste dell’operazione Kalulu: il centrale francese è infatti passato in bianconero dopo una lunga trattativa per 3,3 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Un grande guizzo di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha deciso di puntare su un centrale reduce da una stagione negativa, incassando subito ottime prestazioni.

A causa dell’infortunio di Bremer, che rimarrà fuori per il resto della stagione a causa della rottura del crociato, la Juventus avrà bisogno di intervenire con urgenza sul mercato di gennaio a caccia di nuovi difensori. Sulla lista del club bianconero pare si sia aggiunto un altro centrale di proprietà del Milan. Stavolta si tratta di Fikayo Tomori, altro calciatore che non sta vivendo un’annata indimenticabile e che è diventato una seconda scelta di Fonseca nel reparto arretrato dei rossoneri. Da qui la possibilità per Giuntoli di tentare di replicare l’affare che pochi mesi fa ha portato Kalulu a Torino ed allungare un reparto in difficoltà numerica in questo momento.

Calciomercato Juve, idea Tomori dal Milan: formula e cifre

Quella che porta a Tomori è un’idea che eventualmente verrà approfondita nelle prossime settimane da parte della Juventus con il Milan.

Al momento, come scritto su ‘X’ dallo speaker radiofonico e insider bianconero Edoardo Mecca, si tratta di un semplice interesse per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Una formula che per certi versi ricorda quella impostata tra i due club anche per Kalulu. Questa l’indiscrezione di calciomercato in vista della finestra di riparazione fissata per il mese di gennaio: “Tra i nomi monitorati per il mercato di gennaio dalla Juve ci sarebbe anche quello di Tomori. L’interesse potrebbe essere sul prestito con obbligo di riscatto sui 25 milioni”.