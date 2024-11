Galeone shock su Allegri: “Per lui non è una squadra. Va in città solo per i cavalli”

Futuro intriso di dubbi quello dell’ex tecnico della Juventus: fa riflettere la clamorosa dichiarazione del suo mentore

Dopo l’addio alla Juventus nel finale della scorsa stagione a poche giornate dal termine e dopo aver conquistato la Coppa Italia, Massimiliano Allegri resta uno degli allenatori più ambiti sulla piazza.

Il tecnico toscano al momento è senza contratto, ma il suo nome è stato fatto in più occasioni in particolare per quanto riguarda alcune squadre. Se da un lato la situazione di Fonseca al Milan sembra essere sempre in bilico, dall’altro la squadra maggiormente in difficoltà nel campionato di Serie A è certamente la Roma. La settimana si era aperta, dopo la tremenda sconfitta con la Fiorentina, con le riflessioni da parte della dirigenza. E la scelta di rimanere con Juric al timone anche data la difficoltà delle varie piste per un nuovo allenatore. Ora però la situazione è cambiata, con nuove riflessioni in corso e per la Roma è sempre viva l’ipotesi Allegri.

Roma, Galeone allontana Allegri: “Per lui non è nemmeno una squadra”

Ad allontanare però l’ipotesi Allegri alla Roma è Giovanni Galeone, mentore del tecnico toscano, da sempre legatissimo a lui.

Galeone è intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ e ha smentito la possibilità di un approdo dell’allenatore livornese sulla panchina giallorossa. “Max a Roma ci va solo per i cavalli, la Roma non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare”. Parole quindi che allontanano un possibile approdo di Allegri a Roma. E che sembrano chiudere anche ad un possibile ritorno in panchina in Serie A, quantomeno in tempi brevi.

Galeone ha parlato anche di corsa scudetto, anche alla luce di Napoli-Atalanta: “Quest’anno ebbi modo di dire a Gasperini che avrebbe vinto lo scudetto. Vincere due campionati di fila è difficilissimo e sarà così anche per l’Inter. Conte deve ricostruire e lo sa. Ora gioca con la difesa a quattro e sa che deve ancora lavorarci”.