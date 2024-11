Annuncio UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore

Arriva l’ufficialità da parte del club: dopo l’esonero è stata nominata la nuova guida tecnica

Dopo l’esonero, la società ha già ufficializzato il nuovo allenatore. Il club non ha perso tempo e ha fatto subito il nome della nuova guida tecnica.

La notizia del cambio in panchina in casa Sudtirol aveva destato parecchie sorprese. Il lavoro fatto da Federico Valente non è stato gradito dalla proprietà. I 13 punti ottenuti dal tecnico italo-svizzero non sono stati sufficienti alla permanenza in panchina, con la sconfitta contro il Cesena per 1-0, la settima in campionato, che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da lì la decisione di esonerare Valente, che era subentrato a dicembre dello scorso anno e aveva ottenuto il 12esimo posto in classifica nella prima stagione della storia dei tirolesi in Serie B.

Sudtirol: addio Valente, UFFICIALE l’arrivo di Zaffaroni

Al momento i biancorossi sono al 16esimo posto e sperano di poter risalire la china con il nuovo cambio di guida tecnica.

La classifica, di certo, gioca a favore, visto l’elevato numero di squadre che hanno gli stessi punti. La distanza tra Cesena (quarto) e Modena e Cosenza, penultimi a 11 punti, è di sole 7 lunghezze. Segno di come tutto possa davvero cambiare, soprattutto considerato il fatto che siamo ad un terzo della stagione. Erede di Valente sarà Marco Zaffaroni, la scorsa annata subentrato come guida al Feralpisalò e ancora prima al fianco di Salvatore Bocchetti come tecnico del Verona. All’allenatore milanese sarà affidato il compito di salvare la squadra e, magari, riuscire a raggiungere la zona playoff.

Questo l’annuncio ufficiale del club:

“FC Südtirol comunica di aver affidato a Marco Zaffaroni l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Nato a Milano il 20 gennaio 1969, Zaffaroni ha iniziato la carriera in panchina nella stagione 2009-2010 come viceallenatore del Perugia. Nel 2022 il debutto in serie A con l’Hellas Verona dopo diverse esperienze professionali con altri club, tra Serie B e Serie C come Monza, Albinoleffe e Cosenza. Nella scorsa stagione ha guidato la Feralpisalò in serie B, subentrando a Stefano Vecchi il 23 ottobre 2023. Il tecnico ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2025 con opzione in caso di salvezza.

Il nuovo tecnico guiderà il primo allenamento nella giornata di domani, martedì 5 novembre”.