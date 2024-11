Il ritorno di Mancini prende quota: colpo di scena clamoroso

Mancini figura tra gli allenatori disoccupati dopo l’addio alla Nazionale saudita, con annessa maxi buonuscita. Le ultime sul suo futuro

Quale sarà la prossima squadra di Mancini? Gli appassionati, ammiratori e odiatori dello jesino hanno iniziato a chiederselo appena dopo l’ufficialità del suo divorzio con l’Arabia Saudita. Un divorzio che diverse fonti, nonostante la sua smentita, gli ha fruttato una buonuscita di circa 25 milioni di euro. In sostanza un anno di contratto, che era in scadenza a giugno 2027.

Per Mancini si parla di ritorno in Italia, nella nostra Serie A. Addirittura di approdo alla Roma, tuttavia per ragioni soprattutto fiscale il ‘Mancio’ potrebbe essere costretto ad optare per un ritorno lontano dal suo Paese. In tal senso occhio alla Premier League, dove il tecnico marchigiano ha lasciato il segno riportando il Manchester City a vincere un campionato dopo oltre 40 anni.

Proprio il City è la squadra a cui ‘Snai’ dà la quota più bassa. 10 come alla sopracitata Roma e a una squadra della Major League Soccer statunitene. I bookmakers rafforzano l’ipotesi ritorno nel campionato italiano, quotando sia Inter (dove vinse 3 scudetti) che Milan. Entrambe le milanesi sono date a 15. Alla medesima quota il PSG, poi riecco le italiane: Como, l’ex Lazio e l’ex Sampdoria, un trittico quotato a 20. A 20 pure una squadra della Saudi Pro League.

Come destinazioni ci sono persino Juventus e Napoli, tutte e due a 25 come Liverpool, Chelsea, Real Madrid e Manchester United. Quest’ultima ha appena ingaggiato Amorim, ma le quota di Snai parlano chiaramente di prossimo club Mancini “al 1° settembre del 2025″. Quindi ne passerà di acqua sotto i ponti…

Futuro Mancini prende quota: “Nessuna squadra” a 1,40

Tra le destinazioni possibili, a 33, pure Bayern Monaco, Atletico Madrid e Barcellona. La quota più alta, dunque la destinazione più improbabile secondo gli scommettitori, è la Nazionale italiana. Il ritorno in azzurro sta a 50.

Va però sottolineato che i bookmakers non credono tantissimo a un Mancini di nuovo su una panchina, perlomeno da qui al 1° settembre del 2025. Infatti la quota più bassa di tutte – 1,40 – è quella che recita “Nessuna squadra”. Sta a lui ‘smentirli’…