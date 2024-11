DIRETTA Serie A, Monza-Milan 0-0: parata strepitosa di Maignan! – LIVE

Terzo e ultimo impegno, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, tra il Monza e il Milan in uno dei tanti derby lombardi

Dopo le gare giocate nel pomeriggio tra Bologna-Lecce e Udinese-Juventus, si chiude il sabato dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra il Monza e il Milan, uno dei derby lombardi in programma in questa stagione.

I padroni di casa, guidati in panchina da Alessandro Nesta, grande ex della partita dopo i tanti anni da calciatore nel club meneghino, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta per 2-0 patita sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un passo falso che frena la striscia positiva a quota tre risultati utili consecutivi. Di contro, i rossoneri dell’allenatore portoghese Paulo Fonseca, sono reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli capolista di Antonio Conte: decisive le reti di Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratskhelia. Adesso la vetta della classifica è distante ben undici lunghezze: c’è bisogno a conquistare punti per non perdere ulteriore terreno anche dalle squadre che stanno lottando in zona Champions League. Rientrano Theo Hernandez e Tijjani Reijnders dopo aver scontato il turno di squalifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-MILAN

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21 e Juventus** 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Udinese 16**, Bologna 15, Milan* e Torino 14, Roma 13, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce** 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare

** una partita in più