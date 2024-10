Simeone porta via il bomber alla Serie A: affare a gennaio

Si accentuano movimenti e trattative di calciomercato per gennaio, Simeone mette nel mirino per l’Atletico un bomber seguito dalla Serie A

Siamo ancora lontani dalla sessione di calciomercato di gennaio, ma i grandi club stanno iniziando già a pianificare le rispettive strategie, per mettere a segno quei colpi in entrata necessari per inseguire i propri obiettivi. Come spesso accade, naturalmente, le strade delle società estere si intrecciano con quelle della Serie A, dando vita a incroci piuttosto interessanti da seguire.

Una delle società che potrebbe attivarsi in particolare è l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Un sodalizio che prosegue da quasi tre lustri, quello tra i ‘Colchoneros’ e l’allenatore argentino, anche se negli ultimi tempi i risultati non sono stati proprio all’altezza delle aspettative. Il ‘Cholo’ cerca il riscatto in questa stagione dopo le delusioni di quelle passate, altrimenti le strade potrebbero anche separarsi.

Per rilanciare la sua squadra, il tecnico sta pensando ad alcuni innesti di un certo spessore. E uno di questi potrebbe essere un attaccante seguito dalle grandi di Serie A, ma per il quale l’Atletico potrebbe, proprio sotto la spinta di Simeone, portarsi in vantaggio.

Simeone ha scelto: vuole Ferran Torres all’Atletico, le big italiane beffate

A Barcellona, c’è poco spazio e gloria per Ferran Torres. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il Manchester City lo acquistava dal Valencia sborsando una clausola da 100 milioni di euro. Ora, l’attaccante spagnolo vive da un po’ un periodo poco fortunato.

Già in difficoltà nelle passate stagioni in Catalogna, adesso è finito indietro nelle rotazioni di Hansi Flick. E si ragiona sulla possibilità di cederlo a gennaio. Una opportunità che Juventus, Inter e Milan potrebbero pensare di cogliere, se riuscissero a trovare la giusta formula con i blaugrana (che chiedono comunque circa 25 milioni di euro per lui). Ma, stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Simeone intenderebbe spendersi in prima persona per convincere il classe 2000 ad accettare la sua proposta e scegliere l’Atletico per un suo rilancio.