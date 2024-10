Napoli, il colpo scudetto arriva dall’Inter: blitz per gennaio

Il Napoli di Conte tenta la fuga al primo posto in classifica e per lo scudetto pensa a un grande colpo dall’Inter: la missione per il mercato di gennaio

In molti, attendevano al varco il Napoli, all’inizio di un ciclo terribile di partite per certificare l’andamento dei partenopei in testa alla classifica. La risposta è arrivata forte e chiara con il successo conquistato a San Siro per 2-0 contro il Milan, a ribadire che la squadra azzurra è molto diversa dallo scorso anno e può pensare davvero in grande.

Antonio Conte ha dato una nuova identità e restituito solidità e compattezza a un gruppo che aveva finito l’annata scorsa praticamente in disarmo. E’ un Napoli che magari non incanta dal punto di vista del gioco, ma che sa molto bene cosa deve fare per vincere le partite e contro il Diavolo ne ha dato un vero e proprio saggio. Il segnale alla Serie A è stato lanciato, ora tocca alle altre rispondere, Inter e Juventus in testa, per rintuzzare il primo tentativo di allungo.

Serviranno conferme, naturalmente, nelle prossime sfide, ma l’impressione destata dal Napoli è quella di una squadra davvero difficile da battere. E se l’idea di puntare allo scudetto prendesse forma con i prossimi risultati – Conte continua a parlare di obiettivo Champions, per adesso – potremmo avere, sul mercato di gennaio, un club partenopeo alla ricerca di innesti di livello per rendere ancora più fondate le proprie ambizioni. In particolare, sembra che un possibile ‘regalo’ a Conte potrebbe arrivare proprio dai rivali dell’Inter.

Napoli, idea de Vrij: il piano di Manna

Con un difensore di alto profilo in più, la difesa del Napoli diventerebbe un vero e proprio bunker. Ecco perché il ds azzurro Giovanni Manna starebbe pensando a Stefan de Vrij.

La notizia arriva da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, che spiega come il nome del difensore olandese sia tra quelli seguiti con maggiore attenzione dal direttore sportivo. Si punta in particolare sul fatto che tra l’Inter e de Vrij al momento non si parla di rinnovo, con il contratto in scadenza a giugno, e sugli ottimi rapporti con Federico Pastorello, agente del giocatore. Anche se non sarà facile convincere i nerazzurri a lasciare andare un calciatore per rinforzare una diretta concorrente in classifica.