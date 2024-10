Asse Inter-Atletico e scambio: attaccante per centrocampista

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna si concentrano sul calciomercato Inter: proposta nerazzurra e controfferta Atletico, i dettagli

È proprio vero, il calciomercato non dorme mai. Ci avviciniamo a grandi passi alla sessione invernale, dove l’Inter potrebbe lavorare solo in uscita a meno di infortuni oppure grosse ‘occasioni’ low cost.

I nerazzurri sono concretamente al lavoro più per la prossima stagione. Con gli addii praticamente certi di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza, in attacco servirà almeno un nuovo elemento. Piace molto Jonathan David, in scadenza col Lille a giugno, ma sul canadese ci sono diverse big europee oltre che la Juventus. Indiscrezioni parlano poi di richieste alte da parte del suo entourage, senza contare che non potrà avere garanzie su una maglia da titolare.

Per i motivi sopraelencati l’operazione David è tutt’altro che semplice, dunque Ausilio e soci sono chiamati a valutare pure altre soluzioni. A tal proposito, dalla Spagna rilanciano il nome di un calciatore che qualche anno fa è stato molto vicino ad indossare la maglia del Milan. Parliamo di Angel Correa, seconda punta argentina con passaporto spagnolo. Trent’anni il prossimo 9 marzo, il rosarino gioca coi ‘Colchoneros’ dal gennaio 2015, quando arrivò dal Rosario Central per poco più di 10 milioni.

Dalla Spagna, l’Inter pensa a Correa per rinforzare l’attacco. A Simeone piace Frattesi…

Autore di 2 gol in questo primo scorcio di stagione, Correa è legato all’Atletico da un contratto che scade a giugno 2026. Lo stipendio del classe ’95 è sui 3,5 milioni lordi. Simeone è un suo estimatore, ma in caso di buona offerta potrebbe non opporsi alla cessione.

Correa è un trentenne difficilmente rivendibile, di conseguenza il suo profilo potrebbe non ricevere l’approvazione del fondo Oaktree. In caso contrario i dirigenti interisti potrebbero presentare un’offerta anche inferiore ai 10 milioni visto che a giugno l’argentino avrà solo un altro anno di contratto.

I rapporti tra i due club sono ottimi, per cui non si può escludere che in caso di tentativo concreto per Correa, gli spagnoli possano provare ad allargare l’affare mettendo dentro Frattesi, le cui caratteristiche sono particolarmente apprezzate da Simeone. Per far vacillare l’Inter, tuttavia, l’Atletico dovrebbe proporre molti soldi (30 milioni?) in aggiunta all’ex Rosario.